Slotcall: "6% rendement per week"

Het kabinet kondigt vanavond een volledige lockdown aan en dat laat zijn sporen na. De schade is vooral groot bij de kleine aandelen. Daar waar de beurzen wereldwijd meer dan 1% stijgen, zakt de small cap 2,3%.

Het zal u niet verbazen dat de coronagevoelige aandelen aan puin gaan. Sligro (-6,0%) ziet een fantastische decembermaand verloren gaan en ook kleine winkeliers moeten hun deuren sluiten. Slecht nieuws voor Wereldhave (-5,6%) en Beter Bed (-11,9%).

De AEX (-0,3%) zit daarentegen vol met multinationals en deze zijn minder afhankelijk van de Nederlandse markt. Desalniettemin blijft de hoofdindex ver achter ten opzichte van de overige Europese indices. Op drie fondsen na gaan alle aandelen binnen de DAX (+1,0%) omhoog. Een dergelijke underperformance zien we niet vaak.

"6% rendement per week"

Het Algemeen Dagblad kwam publiceerde vandaag een artikel waar mijn wenkbrauwen van fronsten. Angelina en Edwin claimen 6% per week te verdienen met de handel in valuta. Het behoeft geen uitleg dat dit praktisch onmogelijk is. Helemaal voor de gemiddelde particuliere belegger.

Iemand die een rendement van 6% per week behaalt, heeft aan het einde van het jaar zijn inleg van €10000 zien uitgroeien tot €206.968. Na tien jaar staat er welgeteld €144.228.118.400.000.000 op de teller. Dit is dus meer dan 144 biljard. Ja, ik heb het even uitgezocht.

Zelfs Jeff Bezos komt met zijn vermogen van zo'n 200 miljard niet eens in de buurt. Het meest grappige aan het verhaal is dat het stel aangeeft dat ze nog gewoon de boodschappen bij de Lidl doen. Zelden heb ik zo'n slecht artikel gelezen. De eindredacteur van het AD mag zich schamen.

"We hebben nu 6 procent rendement per week, voor corona was het zelfs 10 of 11."

Wat een raar artikel in het AD over professioneel handelen in valuta door een particulier. Dit lijkt me volslagen onzin en echt onmogelijk. @ad: Zijn de feiten 10 X gecheckt?

Basic-Fit

Sportschoolketen Basic Fit (-5,2%) moet vandaag een stap terug doen, waarbij de oorzaak duidelijk is. De Nederlandse sportscholen moeten volgens uitgelekte geruchten uit Den Haag opnieuw de deuren tijdelijk sluiten. En dat kost omzet.

De nieuwe maatregelen gaan vannacht om 00:00 uur in en duren minimaal tot en met 19 januari, maar mogelijk zelfs nog wat langer. Dit is afhankelijk van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Wat dit betekent voor Basic Fit leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. Met name de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier (+6 basispunten) stijgt explosief.