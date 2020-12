Franse tech vindt paardenkop in bed

Intussen is er forse schade, het fonds duikelde al 18,7% op een dag en vandaag ligt de handel stil. Heb ik de grafiek nog en daar zit intussen de spreekwoordelijke paardenkop in.

Genoeg flauwekul, want dit is een serieuze zaak en alle communicatie-afdelingen van bedrijven mogen meelezen. Want wat doe je als er in een rapport van een short seller staat dat je banden met de Italiaanse maffia hebt? Zowel Zone Bourse ( hier ) als FT ( hier ) hebben het verhaal. Solutions 30 ontkent alles.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

