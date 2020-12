Slotcall: Financials onderuit

Goed nieuws van onze Oosterburen. De Bundesbank verwacht dat de Duitse economie in 2022 alweer op het niveau van voor de coronacrisis zal zijn. Een krimp dit jaar met 5,5% wordt gevolgd door een groei van 3% in 2021 respectievelijk 4,5% in 2022.

Niet onbelangrijk, want Duitsland is onze grootste handelspartner. Veel indruk maken de rooskleurige projecties van de Bundesbank overigens niet: de AEX sluit de dag 0,6% in het rood. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat de financiële markten nog slechts één reguliere handelsweek voor de boeg hebben.

Het moment voor vermogensbeheerders om de boeken nog wat op te schonen en de slecht presterende aandelen van dit jaar te verkopen om zo lastige eindejaarsgesprekken te vermijden. Dat geldt bijvoorbeeld voor baggeraar Boskalis (-3,4%), BAM (-3,3%) en Sligro (-2,5%) die vandaag stevig in het rood staan.

Randstad (+3,4%) kwam met een positief tussentijds handelsbericht naar buiten en wordt daarvoor beloond met een koersstijging van 4%. Het zou mij niet verbazen dat de zakenbanken al iets meer wisten. ING en Deutsche Bank verhoogden hun koersdoel voor de uitzender eind vorige maand ineens fors. Dat is wel heel toevallig.

10 kooptips voor 2021

Dinsdag 15 december is het zover! Dan blikken we vooruit op beursjaar 2021. Tussen 16.00 en 16.45 uur zullen Arend Jan en ik 10 kooptips presenteren. Ook zullen we een paar aandelen noemen waar u beter van af kan blijven. U kunt zich via deze link gratis voor het webinar aanmelden.

Vervolgens vindt om 20.30 uur het Outlook 2021-debat plaats. Royce Tostrams, Martine Hafkamp, Geert Jan Nikken, Arend Jan en ik gaan met elkaar in discussie over de kansen- en bedreigingen van volgend jaar. Ook komen er natuurlijk de nodige tips aan bod. Het event wordt in samenwerking met Societe Generale georganiseerd en u kunt zich gratis via deze link aanmelden.

IEX Beleggerspodcast

Vandaag hebben we voor u een nieuwe IEX-beleggerspodcast klaarstaan. Arend Jan en ik nemen op een luchtige manier de beursontwikkelingen van deze week door. We hebben het onder andere over de Brexit, ECB, Fed, Air France-KLM, Bpost, Aegon, Airbnb, en Pharming.

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,2%

AEX deze maand: +1,4%

AEX dit jaar: +1,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +4,1%

Weinig uitschieters

De uitslagen zijn redelijk beperkt. Wat opvalt, is dat de AEX (-0,2%) als een van de weinige Europese indices het hoofd boven water houdt. Verder blijft de Nasdaq (-2,0%) achter en koelt de bitcoin (-4,5%) af.

AEX

Adyen (+10,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. Daarentegen vallen de financials tegen. Met name de strategie-update van Aegon (-7,0%) wordt niet gepruimd.

AMX

Pharming (+2,6%) is de witte raaf binnen de AMX. Het biotechbedrijf is een proef begonnen met Ruconest voor de behandeling van corona. Donderdag werd bekend dat het middel bij de eerste proefpersoon is toegediend. De grote bleeder is BAM (-12,9%). De geplaagde bouwer degradeert binnenkort naar de small cap.

ASCX

Alfen (+11,5%) sloot begin deze week een driejarig contract af met Brittish Gas. De energiespecialist levert laadpalen aan het personeel van het gasbedrijf. Lucas Bols (-9,8%) corrigeert wat na de fikse stijging van de laatste weken.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!