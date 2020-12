Goud en zilver: wat na de correctie?

Hier kan ik me volledig in vinden Koen, zelf heb ik degenen die in Augustus en September riepen dat je goud moest kopen voor gek verklaard. Ik vraag me af of iemand daar wat op heeft kunnen verdienen, ja de goudprijs ging omhoog maar de waarde van de dollar daalde ook zo'n 10%.

De afgelopen week heb ik daarom wat plukken Barrick gekocht. Een crisis en devaluatie gaan we heus nog wel een keer zien. Tot die tijd laat ik een plukje als hedge in mijn portefeuille en geniet van het kleine dividend dat Barrick ook nog betaalt. Al is het dividend net zo hoog als Atrium..