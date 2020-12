BeursVandaag: Verrassingen

Dit is goed en misschien wel heel verrassend nieuws van Randstad (met al die lockdwon-ellende): bovenkant range!

Komt net binnen, het halve Damrak gaat duurzaam? Bedrijven nemen dit in ieder geval serieus, maar ik zie in de gauwigheid niks over kosten of benefits.

Er is nog geen brexit deal, in Washington krijgen ze dat stimulansplan er maar niet door en de coronagevallen? Die lopen op. De koersen kunnen er nu niet zoveel mee. Beetje nikserige opening. Brent boven $50, bitcoin doet het even niet en AirBnB debuteerde gisteren met +112,8% op $144,71 en is nu $87 miljard waard.

En de dollar? Die is zwak.

Kouder dan buiten, de rentes:

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Fugro dat voor 92% los is, Odina dat weer dividend doet en een overname van Aedifica:

07:15 Nikkei zet verliesreeks voort

00:58 Disney breidt Star Wars-universum op streamingdienst fors uit

10 dec Fugro plaatst ook resterende stukken voor claimemissie

10 dec Ex-topman Goldman Sachs koopt boetedoening af met liefdadigheid

10 dec Mastercard breekt banden met Pornhub om misbruikaantijgingen

10 dec Airbnb schiet omhoog op gemengd Wall Street

10 dec AFM: klanten groepsgewijs uitsluiten van betaalrekening mag niet

10 dec Woningplatform Airbnb in één klap in waarde verdubbeld

10 dec Voor kleine 92 procent ingetekend op claimemissie Fugro

10 dec Ordina keert toch dividend uit

10 dec Aedifica koopt Fins zorgvastgoed en gaat samenwerking aan

10 dec DNB-directeur Elderson definitief benoemd tot ECB-bestuur

10 dec AEX eindigt licht lager na nieuwe stimuleringsronde ECB

Bij deze, Fugro is afgerond:

Het stukje van de Fugro emissie, wat niet is opgepikt, is gisteren gesplaatst tegen eur 3,95. Een dubbeltje korting ten opzichte van de slotkoers gisteren. — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 11, 2020

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €3,12 van €2,60 - Citigroup

Aegon: naar €3,40 van €3,20 - Berenberg

Aegon: naar €2,90 van €3,30

Randstad: naar €59 van €41 - Deutsche Bank

Randstad: naar €49 van €45 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Duitsland inflatie CPI nov +0,1% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI nov +0,2% MoM

09:00 Spanje inflatie CPI nov -0,9% YoY

14:30 VS inflatie PPI nov +0,2% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan dec 77,0

En dan nog even dit

Zucht:

UK Prime Minister Boris Johnson and European Commission chief Ursula von der Leyen failed to produce a breakthrough after evening talks on Wednesday and have set a Sunday deadline to agree a Brexit trade deal. Read more here: https://t.co/Dro0mPHJVW pic.twitter.com/yD0epx7ieM — Reuters Business (@ReutersBiz) December 11, 2020

Bingo:

Shares of Airbnb rallied more than 100% in the opening moments of its stellar stock market debut, giving the company a $101 billion market value. Read morehttps://reut.rs/3m8ndOB $ABNB pic.twitter.com/xU1YO8t4pd — Reuters Business (@ReutersBiz) December 11, 2020

Toch -1,1% op de cijfers:

Lululemon raises holiday sales forecast as workout wear demand booms https://t.co/6MY0j8zKQQ pic.twitter.com/NFx7v02b3V — Reuters Business (@ReutersBiz) December 11, 2020

Hé, een downgrade:

Jefferies downgrades Tesla, says it doesn't believe electric carmaker can dominate auto industry https://t.co/zEglyzhwrv — CNBC (@CNBC) December 11, 2020

Het gaat hoe dan ook jaren duren, advocaten verdienen/kosten altijd geld:

The Federal Trade Commission and a major coalition of U.S. states are asking that Facebook be broken up, saying it broke antitrust laws. But how likely is it that Facebook will be forced to sell its prized assets? Read more https://t.co/d9VmuxQmCY $FB pic.twitter.com/vLLRyl53nL — Reuters Business (@ReutersBiz) December 11, 2020

Bij ons gaat ArcelorMittal zo lekker:

#Commodities remain in 'rally' mode, with #ironore and #nickel up more than 4% today. Industrial metals as a group are up 50% since March. (Chart Iron ore) pic.twitter.com/byVY6FjLkv — jeroen blokland (@jsblokland) December 11, 2020

Zo:

FCC affirms Huawei poses U.S. national security threat https://t.co/8iPgZxkM0g pic.twitter.com/5oS5XeGeZ5 — Reuters (@Reuters) December 10, 2020

Dit. En de ECB en duurzaam. Voor al uw feesten en partijen, of de centrale banken even alles willen regelen anno nu.

New Zealand’s central bank said it doesn’t like the government’s suggestion that it add house prices to its monetary policy https://t.co/8MVyToFIQu — Bloomberg Markets (@markets) December 11, 2020

Klopt en dit is stiekem waarom ik zelf met een half oog naar bitcoin kijk. Ik wil er best in zitten als er weer een nieuwe particulieren frenzy uitbreekt :-)

Winklevoss twins say bitcoin rally isn't retail driven this time and includes sophisticated investors https://t.co/pfwc12UuE3 — CNBC (@CNBC) December 11, 2020

Wie, Merkel? Nooit van gehoord:-)

Stel je hebt een jaar in coma gelegen, en je komt wonderbaarlijk ineens bij. Dit is het eerste wat je leest. Wat denk je dan? https://t.co/ngURkxnA2R — Olaf Koens (@obk) December 11, 2020

Veel plezier en succes.