TA: Kijkje in de toekomst

Technisch lijken aandelen aan de vooravond te staan van een prima beleggingsjaar.

Dinsdagochtend blik ik in een webinar op de Outlook 2021 terug op een hectisch beursjaar. Maar veel belangrijker is dat ik een kijkje in de toekomst probeer te nemen. U kunt zich hier inschrijven.

Wereldwijd klimmen aandelenmarkten gestaag opwaarts. Overal laten de belangrijkste beurzen positieve technische plaatjes zien, wat een Buy the Dips-strategie rechtvaardigt.

Daar komt bij dat in de periode tot en met april de beste beleggingsmaanden van het jaar liggen. Ik heb hier al eerder aangegeven dat ik vooruit kijk naar een sterk 2021. Dus laten we 2020 maar snel afsluiten, goed in het archief opbergen en overgaan tot het nieuwe beleggingsjaar.

Buy the Dips

Mijn simpele conclusie blijft dat een lange-termijn defensieve belegger, die nog over voldoende liquiditeiten beschikt, mag instappen dan wel bijkopen. Vooral op corecties: dus Buy the Dips.



Bovendien geeft het lange technische beeld van de AEX vanaf 2009 aan dat elke correctie van betekenis op een hoger niveau is opgevangen. Dat is een duidelijk teken van een koopkrachtige vraag onder de markt.

Ook de sterke euro kan beetje helpen om het eindejaarseffect een zetje te geven.

Outlook 2021

Aankomende dinsdag 15 december, om 10 uur doe ik de kickoff voor de Outlook 2021 van IEX en Société Générale. Daarin kunt u mee op verkenningstocht naar beursjaar 2021 in een serie van vier webinars op één dag.

Daarvan neem ik het eerste webinar voor mijn rekening. In mijn bijdrage bekijk ik de vooruitzichten en de kansen voor beleggers in het nieuwe jaar.

U hoeft de deur niet uit. U kunt de webinars en de paneldiscussie online vanuit uw eigen huis volgen.



Mijn presentatie komende dinsdagochtend start om 10 uur exact. Uiteraard blik ik kort terug op het afgelopen hectische beleggingsjaar.

Maar veel belangrijker is om een kijkje in de toekomst te nemen. Althans een poging daartoe te doen, want voorspellen kan uiteraard niet. Dinsdag neem ik de volgende zaken door:



• Beurzen technisch bekeken

• Welke aandelen moet u hebben

• Welke sectoren moet u hebben

Wereldbeurzen

De stemming op de wereldmarkten wordt goed geïllustreerd op de grafiek van de MSCI World-index.



De MSCI World-index geeft het koersverloop van de wereldbeurzen in dollars weer. De index heeft de toppen van 2020 rond 2.425 en 2.500 punten gebroken, hetgeen een sterke technische verbetering oplevert.



Het lange termijn koopsignaal geeft aan de bovenkant een eerste berekend koersdoel van 3.000. De steun ligt op 2.291,58 punten (de bodem van 24 juli).



Hiermee is een Hoofd & schouder-formatie voltooid, waarvan we de neklijn hebben afgebakend door de rode weerstandslijn.

Op basis daarvan kunnen we de koersdoelen berekenen. Het eerste ligt rond 3.000, het volgende rond 3.500. Omdat een pullback na de Hoofd & schouder nog ontbreekt, mogen we ook dips afwachten.