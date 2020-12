Hoe u voor te bereiden op 2021

Ik sta ook paf. Ik kwam er rond 9.00 uur via dit bericht achter: Nico verdiend een waardig afscheid!Beursblik: Inberg tipt voor 2021(ABM FN-Dow Jones) Analist Nico Inberg, die recent de overstap maakte van IEX naar Deaandeehouder.nl, heeft een lijst van Nederlandse kooptips gepresenteerd.Inberg noemt als eerste Heijmans. De bouwer heeft mooie jaren voor de boeg, denkt de analist. "De bouwer heeft de probleemprojecten achter zich gelaten en gaat de komende jaren profiteren van de versnelde woningbouw in verduurzaming in gebouwen in Nederland."Basic-Fit heeft door de coronacrisis "spierpijn maar geen blessure" opgelopen, vindt Inberg. Het groeimodel is volgens de analist van Deaandeelhouder.nl niet aangetast en hij ziet nog voldoende ruimte om de komende jaren te groeien.Prosus, relatief nieuw op het Damrak, wordt getipt om het grote belang dat dit bedrijf heeft in de Chinese internetgigant Tencent. Volgens Inberg is er sprake van een dusdanige onderwaardering dat een belegger in Prosus alle belangen naast Tencent "er gratis bijkrijgt".CM.com is volgens de analist een onbekend technologie-aandeel "met enorme groeipotentie". Een ander techbedrijf dat op Deaandeelhouder.nl wordt getipt, is Just Eat Takeaway. In de ogen van Inberg zijn het technische factoren die een koerssprong tegenhouden.ASR is de dividendtopper van Inberg.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.