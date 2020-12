Slotcall: Stimuleringsdrang

Er lijkt weinig te gebeuren op het Damrak als er louter wordt gekeken naar de AEX-stand van 618 punten (-0,3%), maar schijn bedriegt. Er gebeurt op individueel fondsniveau namelijk meer dan genoeg.

Zo speert Pharming (+2,7%)omhoog omdat het verdere proeven doet met Ruconest bij Covid-19-patiënten met infecties. Verder zien we zwaargewicht ASML (-1,7%) wegzakken. Gisteravond kelderde de Nasdaq 2% op het slot. Deze daling wordt nu ingeprijsd.

Het belangrijkste event van de dag is het rentebesluit van de ECB. Zoals verwacht blijft de rente historisch laag, maar ook werd er een extra opkooprogramma van €500 miljard afgekondigd. Alles wordt uit de kast gehaald om de rente maar laag te houden.

Het probleem is alleen dat (zuidelijke) landen op deze manier niet gestimuleerd worden om financieel orde op zaken te stellen. Maar goed, voor beleggers is het positief nieuws. De waarderingen van aandelen kunnen op deze manier verder omhoog.

Airbnb

Het aandeel van de dag is Airbnb. Dat terwijl er op Wall Street nog niet in het fonds is gehandeld. Toch kan ik alvast aankondigen dat de mensen die mee mochten doen met de IPO rijk gaan worden. De introductiekoers bedraagt $68, maar het lijkt erop dat het aandeel opent rond de $150.

Er staat zoveel geld langs de zijlijn dat partijen massaal duiken op de IPO's. Het is overigens een opvallend moment waarop de online marktplaats voor boekingen van prive-accomodaties naar de beurs gaat. Het bedrijf heeft flink te lijden onder de coronacrisis.

Door de pandemie is het aantal toeristen geïmplodeerd. Er is dus een stuk minder behoefte aan grachtenpandjes in het centrum van Amsterdam. In het derde kwartaal zakte de omzet van Airbnb met bijna 20% naar $1,34 miljard. Ter vergelijking: de geschatte beurswaarde bedraagt $90 miljard. Op het eerste oog geen koopje, maar de groeivooruitzichten zijn bijzonder gunstig.

#AirBNB debuteert vandaag op de Nasdaq en het is weer party like it's 2020. De uitgiftekoers is $68. Tegen $150 is market cap al meteen $90mld waard



10 Dec - 16:20:11 [RTRS] - AIRBNB INC CLASS A SHARES INDICATED TO OPEN AT $150 IN MARKET DEBUT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 10, 2020

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog op het nieuws dat de ECB voor nog eens €500 miljard aan staatsobligaties gaat opkopen.