BeursVandaag: Goed nieuws Pharming

De futures staan vanochtend licht lager. Toch lijkt het erop dat het voor technologiebeleggers weleens een spannende dag kan worden. Gisteravond kelderde de Nasdaq ineens 2% en ook vandaag lijkt de technologie-index lager te openen.

In diverse nieuwsmedia wordt aangehaald dat de de sell-off het gevolg is van een mededingingszaak tegen Facebook. Volgens Amerikaanse Justitie is de marktpositie van het platform te sterk, waardoor het Whatsapp en Instagram zou moeten afstoten.

Dit is een mogelijke oorzaak, maar wat opvalt, is dat dat de koers van Facebook (-1,9%) nog aardig is blijven liggen. De schade valt mee, omdat een splitsing van het sociale mediabedrijf helemaal niet zo slecht hoeft te zijn voor de aandeelhouders. Voor Premium schreef ik hier begin vorige maand al wat over.

Cijfers Facebook om door een ringetje te halen #Facebook https://t.co/jERCi6nzdI — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 6, 2020

Al met al is het een wake up call voor bijvoorbeeld Amazon en Alphabet. Zij kunnen in de toekomst waarschijnlijk niet zomaar ongestoord overnames doen. Met name voor Amazon is dat vervelend. Het E-Commercebedrijf moet het juist van zijn schaal hebben. Misschien goed nieuws voor PostNL en Bol.com?

Pharming

Het Nederlandse biotechbedrijf meldt vol trots dat het een proef is begonnen voor de behandeling van corona met zijn medicijn Ruconest. De eerste patiënt heeft het middel toegdiend gekregen. Misschien zorgt het voor wat fantasie in de koers? Het is lastig in te schatten, want over een jaar hebben we het medicijn waarschijnlijk niet meer nodig.

Hoewel, er zijn genoeg eigenwijze snuiters die geen coronavaccin willen nemen. Wie weet blijft er voor Pharming dus toch nog een markt over. Het volledige persbericht (Nederlands) leest u hier.

Fantasie in Just Eat Takeaway?

Just Eat Takeaway zou vandaag weleens de stijging kunnen voortzetten. Zijn Amerikaanse branchegenoot Doordash ging woensdag naar de beurs en sloot de handelsdag 86% hoger. Steeds meer mensen bestellen hun eten online en daarvan profiteren de online maaltijdbezorgers.

Als ik dergelijke uitslagen zie, vraag ik mij altijd af waarom de IPO-prijs niet hoger is afgesteld. Het zal mij trouwens ook niet verbazen als alleen professionele partijen mee mochten doen. Particuliere beleggers zijn alleen maar welkom als zij nodig zijn om de IPO te laten slagen.

U kunt zich de beursgang van Adyen vast nog wel herinneren. In de zomer van 2018 spoot de koers van het betaalplatform op de eerste handelsdag 80% omhoog. Helaas mocht Piet particulier zich niet inschrijven. Bij Nibc en B&S Group waren particulieren wel welkom, maar toen ging de koers bij opening direct omlaag. Ondergetekende weet er helaas alles van.

Advies, shorts en agenda

Adviesverlagingen voor Intertrust en Aperam. Deze over Tesla neem ik ook nog even mee. Bij JPMorgan Cazenove durven ze wel zeg. De huidige koers van de elektrische autobouwer bedraagt $604.

Aperam: naar houden van kopen en naar €32 van €30 - Jefferies

Intertrust: naar houden van kopen en naar €16 van €17 - JPMorgan Cazenove

Tesla: naar $90 van $80 en verkopen - JPMorgan Cazenove.

De AFM meldt deze shorts: Dit keer gaan de shorts in Fugro omlaag. Gisteren werd ik er door beleggers op geattendeerd dat deze bewegingen worden veroorzaakt door de claimemissie en dus technisch van aard zijn.

Wereldhave: 15,20%

Just Eat Takeaway: 12,17%

Fugro: 8,89% (-0,60%)

Air France-KLM: 8,25%

Unibail Rodamco: 7,28%

Arcadis: 6,82%

Besi: 6,18%

Pharming: 5,25% (+0,10%)

AMG: 4,65% (+0,03%)

SBM Offshore: 3,97%

Agenda

Jawel, we hebben vandaag een rentebesluit. Wat opvalt, is dat er weinig reuring over is. Dat was in een kort verleden wel anders.

Event Consensus Aegon beleggersdag VK industriële productie okt +1,0% MoM ECB rentebesluit -0,5% VS inflatie CPI nov +0,1% MoM VS wekelijkse jobless claims Persconferentie ECB-voorzitter Christine Lagarde Oracle Q2-cijfers (gebroken boekjaar) Broadcomm Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

Nu nog even dit

Canada keurt het Vaccin van Pfizer en BioNTech alvast goed.

Vaccine results an 'emotional' moment, says Pfizer Canada's vaccines medical lead https://t.co/Dn7dqWIjse pic.twitter.com/055d76Efe8 — CTV News (@CTVNews) December 10, 2020

Mark Zuckerberg hoeft zich voorlopig nog geen zorgen te maken.

Win, lose or settle: Facebook lawsuits will take years to resolve https://t.co/ReXEwilxDV pic.twitter.com/3Az8I2GKTS — Reuters (@Reuters) December 10, 2020

Wie wil nou niet groen beleggen?

Japan's ruling party calls for tax breaks on green investment https://t.co/toxgehzFmU pic.twitter.com/qkbQCJGjmc — Reuters (@Reuters) December 10, 2020

Dit komt niet geheel onverwachts.

ECB to unveil yet another stimulus package https://t.co/YwpQwGoZSK pic.twitter.com/GMkFYXmOMR — Reuters (@Reuters) December 10, 2020

Piet particulier was waarschijnlijk niet welkom.

Triest nieuws.

Rossi maakte als spits furore op het door Italië gewonnen wereldkampioenschap in 1982 en beleefde in clubverband zijn grootste successen bij Juventus https://t.co/ZfdzWFgZvb — de Volkskrant (@volkskrant) December 10, 2020

Iedere gek heeft zijn gebrek

Ik vraag me de hele tijd af, wat is hier de lol van?

Maar mijn nieuwsgierigheid is niet zodanig dat ik het ga testen. https://t.co/4lcuxA0awX — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 10, 2020

