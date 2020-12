Outlook 2021 Online Event: uw gidsen voor de toekomst

IEX biedt samen met Société Générale een kijkje in de toekomst op dinsdag 15 december. U hoeft de deur niet uit; u kunt gratis drie webinars en een paneldiscussie online volgen. Heeft u een vraag voor een van de experts? Geef die door bij uw inschrijving!

Dit event wordt mogelijk gemaakt door Société Générale, uitgever van beursproducten zoals Turbo’s, Factors en Certificaten.

Webinars

Op 15 december nemen IEX en Société Générale u mee op een eerste verkenningstocht naar beursjaar 2021 in een serie van vier webinars op één dag, waarin we de vooruitzichten en de kansen voor beleggers in het nieuw jaar bespreken.

Dat doen we met een mooie line-up van bekende beleggingsexperts:

10.00-10.45 Kick-off: terugblik 2020 en hoe nu verder?

Royce Tostrams, de godfather van de technische analyse in Nederland, neemt u mee door de koersgrafieken die 2020 bepaalden en gaat voor u op zoek naar de meest veelbelovende technische patronen voor het komende beursjaar. Speel in op stijgende, dalende of stabiele markten met de beursproducten van Société Générale!

Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor particuliere en professionele beleggers. Royce Tostrams kan posities hebben in genoemde aandelen.

Royce Tostrams is een van de beleggers van de IEX Beleggersdesk. De Beleggersdesk blijft artikelen schrijven voor IEX.nl, die voor iedereen beschikbaar zijn. Verder zullen ze dagelijks, ook voorbeurs, nieuwe updates en analyses publiceren bij IEX Premium.

12.00-12.45 Beleggingskansen volgens Technische Analyse

Geert Jan Nikken is een van de bekendste technisch analisten van Nederland. Speciaal voor dit Outlook-seminar ging hij, gewapend met zijn vaste TA-toolbox, op zoek naar de beste kansen in de markt. Die presenteert hij in dit webinar aan u op de van hem bekende vlotte en toegankelijke wijze. Anticipeer met de beursproducten van Société Générale op uw visie op de beurs!

Geert-Jan Nikken is sinds 1996 werkzaam in de financiële sector als Chartered Market Technician (CMT). Op TradeIdee verzorgt hij dagelijks op transparante en actuele wijze technische analyse op verschillende financiële markten en waarden.

Zijn loopbaan startte in 1996 aan de Centrale Desk Technische Analyse van ABN AMRO. Hij werd daar opgeleid tot Chartered Market Technician (CMT) waarna de overstap naar Fortis volgde.

Na verschillende posities vervuld te hebben bij Fortis, waaronder het runnen van een modelportefeuille op basis van technische analyse, heeft Geert-Jan in 2007 de overstap gemaakt naar Rabo Securities waar hij verantwoordelijk was voor het bedienen van institutionele investeerders.

Geert-Jan heeft vanaf 2000 zijn visie en mening gedeeld via verschillende Nederlandse en internationale media zoals CNBC, Bloomberg, RTL-Z, Beleggers Belangen en BNR. Daarnaast was Geert-Jan een veel gevraagd en veel gelezen columnist bij onder andere IEX.nl, Belegger.nl, DFT.nl en Alex.nl. Wat Geert-Jan als columnist duidelijk onderscheidt, is dat hij daadwerkelijk met zijn lezers in gesprek gaat.

16.00-16.45 Hoe zullen de financiële markten zich verder ontwikkelen en waar liggen de kansen?

Marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts zullen op een luchtige manier de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen beursjaar bespreken. Ook zullen zij alvast vooruitblikken op 2021. Welke zwarte zwaan komt er mogelijk voorbij? En welke aandelen maken een grote kans om de markt te outperformen. Niels zal verder ingaan op zijn eigen ervaringen met turbo's en uitleggen hoe beleggers met turbo's op de markt kunnen inspelen. Kies het beste beursproduct bij uw strategie. Leer meer over de werking van de beursproducten van Société Générale.

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes after hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken.

Arend Jan is van alle markten thuis en blogt (over) alles wat los en vast zit. Gebeurt er iets? Dan heeft Arend Jan dat als eerste en als hij het niet als eerste heeft, is het niet gebeurd :-) Als senior content manager is hij ook onzichtbaar aan het werk achter de IEX-schermen.

Niels Koerts is sinds 2019 beleggingsanalist bij IEX. Al op dertienjarige leeftijd begon hij met beleggen, uitgerekend in 2008, het hoogtepunt van de financiële crisis, waardoor hij meteen wist wat verliezen was. Zijn passie voor beleggen heeft hier gelukkig niet onder geleden.

Dit jaar heeft hij zijn bachelor bestuurskunde gehaald aan de Universiteit van Leiden. Tevens beschikt Niels over een HBO-opleiding bedrijfseconomie, waardoor hij zowel kennis heeft over de publieke als over de private sector.

Via de minor Journalistiek is Niels bij IEX beland. Hij richt zich met name op dividendaandelen. Aan de hand van een zelfontworpen dividendschaal beoordeelt hij of een dividendaandeel koopwaardig is. Verder analyseert hij Nederlandse aandelen op basis van fundamentele analyse. Tot slot ontwerpt Niels voor IEX Premium een aandelenwaarderingsmodel waarmee op basis van kwantitatieve data kan worden bepaald of een aandeel koopwaardig is.



20.30-22.00 OUTLOOK 2021-DEBAT

Onder leiding van Elianne Kuepers (RTL Z) gaan de experts het debat aan over hoe beleggers zich kunnen voorbereiden voor het beursjaar 2021. Wordt 2021 het jaar van 'back to normal' of heeft de coronacrisis de zaken definitief veranderd?

In een interactieve sessie van anderhalf uur, waar we ook de kijkers bij betrekken, bespreken we de lessen van het bijzondere beleggingsjaar 2020 en uiteraard de kansen voor het komende jaar. En uiteraard geeft iedere expert u zijn of haar tip voor 2021 mee.



Het panel bestaat uit:

Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer)

Arend Jan Kamp (Beurscommentator IEX)

Niels Koerts (IEX Beleggersdesk)

Geert Jan Nikken (Leomont)

Royce Tostrams (IEX/Tostrams.nl)



Martine Hafkamp is oprichter, eigenaar en algemeen directeur van en senior vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer, een onafhankelijke vermogensbeheerder die landelijk haar diensten aanbiedt. Na haar studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit is ze geslaagd voor de postdoctorale studie voor Beleggingsanalist. Daardoor mag zij zich ook Certified Financial Analist noemen.

Zij heeft als belegger bij Aegon en Stad Rotterdam gewerkt. Vervolgens maakte zij de overstap naar particulier vermogensbeheer om in het najaar van 2007 Fintessa Vermogensbeheer op te richten. Inmiddels is Fintessa mede door de goede beleggingsresultaten, duidelijke visie, transparantie en persoonlijke aandacht voor haar cliënten uitgegroeid tot een van de grotere, zelfstandige en onafhankelijke partijen van Nederland.

Fintessa heeft al negen jaar aaneengesloten de Cashcow Award voor Beste Vermogensbeheerder, een publieksprijs, gewonnen. Martine Hafkamp won in 2008 de Gouden Stier voor Beste Beleggingsvouw, in 2012 de Gouden Stier voor Beste Beleggingsexpert en in 2016, 2108, 2019 en 2020 de Cashcow Award voor Beste Beleggingsexpert.

Elianne Kuepers is dagvoorzitter en presentator bij zakenzender RTL Z. Ze presenteerde het RTL Z Nieuws, de dagelijkse actualiteitenrubriek Z Today en het reportageprogramma MoneyTalks. Ook werkte ze als economieverslaggever voor het RTL Nieuws.

Kuepers werkt aan de top van de Nederlandse journalistiek. Ze interviewt op het hoogste niveau: de afgelopen jaren ondervroeg ze vele tientallen Nederlandse bestuurders, wetenschappers en politici, maar ook ECB-voorzitter Mario Draghi, topinvesteerder Warren Buffett en ondernemer Bill Gates. Ze was een van de anchors van zakenzender RTL Z, waar ze het economische nieuws en een dagelijks actualiteitenprogramma presenteerde.

Inmiddels presenteert en modereert ze nog steeds voor RTL Z, en daarnaast is ze chef van de planningsredactie van het RTL Nieuws waar ze samen met haar team prijswinnende journalistieke verhalen maakt.



