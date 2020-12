Slotcall: (bijna) iedere belegger is een winnaar

De AEX (+0,5%) lijkt tegenwoordig niet meer te kunnen dalen. Op een rustige handelsdag zet de herbeleggingsindex een nieuwe all time high op het bord.

De beurs prijst in dat we weer snel terugkeren naar het oude normaal. Daarnaast helpt het verruimende beleid van centrale banken en overheden ook een handje. Intraday noteerde de herbeleggingsindex voor het eerst in de geschiedenis boven de 2.200 punten.

De onderstaande grafiek bewijst waarom het zo belangrijk is om te beleggen. Wie dertig jaar geleden €100 euro in een ETF op de AEX stak, krijgt er nu €1326 voor terug. Dit betekent een jaarlijks rendement van 9,0%. Dat gaat u bij de bank niet krijgen.



Accsys

Er lijkt vandaag winst te worden genomen in Accsys (-6,4%). Het zat er een beetje aan te komen, want de laatste maanden is het ook wel erg hard gegaan. Eind oktober kon u de stukken nog onder de €1 kopen, maar momenteel staat de koers dik 50% hoger.

Het goede beurssentiment in combinatie met de sterke halfjaarcijfers vormen de aanleiding. Sowieso zijn aandelen met een duurzaam karakter dit jaar hot. Accsys produceert duurzaam accoyahout dat minstens 50 jaar meegaat. Tenminste, dat is de bedoeling.

Een prachtig bedrijf, maar zeker geen risicoloze belegging. De bouw van de houtfabrieken loopt weleens vertraging op en winstgevend is Accsys nooit geweest. Desalniettemin ziet de toekomst er zonnig uit. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Amerikaanse tienjaarsrente springt er uit. Verder blijven de yields redelijk dicht bij huis.

Nederland: +1 basispunt (-0,53%)

Duitsland: +1 basispunt (-0,61%)

Italië: -1 basispunt (0,54%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (0,26%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (0,95%)