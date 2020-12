BeursVandaag: Shorter breidt uit in Fugro

De futures staan aardig in het groen. Als er geen gekke dingen gebeuren dan opent de AEX 0,5% hoger. Gisteravond liepen de koersen op Wall Street nog even door en ook Azië is de handelsdag positief geëindigd.

Japan had er met een winst van 1,3% nog het meeste zin in. De Nikkei werd gedragen door Softbank (+5,6%). De investeringsmaatschappij is van plan eigen aandelen in te kopen om de onderwaardering uit het aandeel te halen. Vorige maand kwam Prosus met een soortgelijk bericht.

Door de opgelopen koersen is het moeilijker om aantrekkelijke beleggingen te vinden. Dit geldt met name voor technologiebedrijven. Dit is juist de sector waar Softbank en Prosus actief zijn.

Asia-Pacific markets set to trade higher as vaccine rollout in the U.K. fuels some optimism https://t.co/6r0HmIccUr — CNBC (@CNBC) December 9, 2020

Signify

Het enige bedrijfsnieuws van de ochtend komt vanuit Eindhoven. Signify heeft een outlook afgegeven in de aanloop van de beleggersdag van vrijdag. Het lichtbedrijf verwacht dat de omzet dit jaar met zo'n 13% krimpt. Vanaf volgend jaar moet het bedrijf dan weer met 5% per jaar kunnen groeien.

Dit klinkt aardig, maar in feite zegt het bedrijf dat de opbrengsten pas in 2023 op het oude niveau is. De ebitdamarge moet over drie jaar tussen de 11 en 13% bedragen en dat is in lijn met de consensus. Positief is dat Signify rekent op hogere synergievoordelen van het eerder overgenomen Cooper Lighting.

Desalniettemin lijkt het persbericht weinig bijzonderheden te bevatten. Ik weet niet of dit voldoende is, want gisteren sloot het aandeel nog op een all time high. Vaak zien we dan dat een bericht als deze wordt aangegrepen om winst te nemen.

BAM uit de AMX

Ik weet niet of dit is ingeprijsd, maar goed nieuws is het in ieder geval niet. Allemaal het gevolg van wanbeleid.

BAM uit de AMX op het slot van 18/12. Was eens AEX aandeel. JDE Peets komt in de midkap index. — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 9, 2020

Advies, shorts en agenda

Spectaculaire advieswijzigingen zien we vandaag niet.

Royal Dutch Shell: naar €17,10 van €17,22 en kopen - Credit Suisse

Signify: handhaven op verkopen en €28.

De AFM meldt deze shorts: Het valt op dat de shortposities in Besi stevig teruglopen, maar dat die van Fugro oplopen.

Wereldhave: 15,20%

Just Eat Takeaway: 12,17%

Fugro: 9,49% (+0,47%)

Air France-KLM: 8,25% (+0,17%)

Unibail Rodamco: 7,28%

Arcadis: 6,82%

Besi: 6,18% (-0,74%)

Pharming: 5,15%

AMG: 4,62%

SBM Offshore: 3,97%

Agenda

Op het macrofront is het vandaag rustig. Alleen het cijfer over de olievoorraden kan invloed hebben op de olieprijs.

Event Consensus Signify beleggersdag Campbell Soup Q1-cijfers (gebroken boekjaar) VS olievoorraden Adobe Q4-cijfers (gebroken boekjaar) Slack Q3-cijfers

Nu nog even dit

Zeer goed nieuws

Het vaccin beschermt jong en oud, dik en dun, zwart en wit en ziek en gezond – en dat allemaal ten koste van redelijk beperkte, tijdelijke bijwerkingen. Dat blijkt uit de langverwachte details van Pfizer https://t.co/olzavfVisN — de Volkskrant (@volkskrant) December 9, 2020

Volgens Jim Cramer is het aandeel Airbnb koopwaardig tot $85. De IPO-range bedraagt $56 -$60.

Cramer predicts a strong 2021 rebound for Airbnb after IPO https://t.co/p0Sd9FPTwK — CNBC (@CNBC) December 8, 2020

Ik hoop het eerlijk gezegd niet.

Als ik de winnaars van 2020 binnen de #AEX zie:



ASML & ASMI



Dan lijken er toch echt chips in dat #vaccin te zitten pic.twitter.com/dh8MBcQcAa — Sypie Silver (Sybren van der Hijden) (@SvdHijden) December 8, 2020

Nog een coronavaccin. Ik denk alleen niet dat het in Nederland storm zal lopen.

UAE says Sinopharm vaccine has 86% efficacy against COVID-19 https://t.co/RcVyv1byAT pic.twitter.com/6zgp8JVKBN — Reuters (@Reuters) December 9, 2020

Die Elon Musk is misschien wel gek, maar zeker niet dom.

Tesla launched a new $5 billion share sale, the second such move since September, taking advantage of the 670% rally in its stock price this year https://t.co/JkROg05yiB $TSLA pic.twitter.com/MQHobfJaiE — Reuters (@Reuters) December 9, 2020

De Nasdaq is dit jaar niet te stoppen.

The Nasdaq 100 ETF closed higher today for the 11th consecutive day, tied for 3rd longest run ever. A look back at other long streaks since its inception in March 1999.$QQQ



Data: @ycharts pic.twitter.com/eEdGg9UeSD — Charlie Bilello (@charliebilello) December 9, 2020

