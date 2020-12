TA: Rare jongens die Britten

Groene Koersen. No Surprise. Opvallend dat we met zo veel armoede er maar weinig veranderingen in de wereld komen. Schijnbaar hebben de rijken zich goed afgegrendeld en schijnbaar hebben de armen te weinig middelen om iets te doen en laten veranderen. Kortom het mooie verdeel en heers op de wereld. Ik zou veel meer opstanden verwachten. Maar schijnbaar is een paar billionairs machtiger dan miljoenen armoedigen. Niettemin beurzen geven niet op. Groene koersen blijven overheersen dank zij de continue money printing. Europa. Ze komen nauwelijks vooruit. AEXie een paar punten. DAXie iets meer dan een paar punten. Ukkie, Italie, ze staan stil. Spanje gaat weer vooruit. Griekenland springt vooruit. U gaat straks weer Zuid Europa II bubbel financieren. Zo lang de AEXie hoger gaat vindt u het niet erg. Dus langer werken voor de Zuid Europa II bubbel mag ook geen probleem zijn. Azie ging vanochtend weer in het groen tekeer. Ze doen niets anders daar. Ze blijven daar hoog liggen. De Vietnamese beurs is nu de sell of the century. Geen beer die er op stort. Die beren storten zich wel op Fugro. Net geld opgehaald en meteen al deze shareholders plagen door shorts uit te breiden. Het is wel logisch. Want wat moet je eigenlijk met Fugro vandaag. Vuurwerk zit er niet in. Zonde. We gaan richting een hollende groene opening. Armen zullen het geweldig vinden. De Rijken nog meer. Run Stieren Run.