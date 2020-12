Slotcall: Koersexplosie Fastned

Niels,



mbt Bpost



Het dividend wordt helemaal niet gehalveerd naar 0.62ct, dat was het interim dividend over 2019 waarna een final werd geschrapt vanwege Corona en bij de halfjaarcijfers 2020 aangegeven werd om over 2020 ook helemaal geen dividend uit te keren om de balans te versterken in afwachting van een nieuwe policy en de beperkte zichtbaarheid voor de rest van het jaar.



Nieuwe CEO dus er gaat wat veranderen en dus ook de dividend policy inderdaad naar 30-50% uitkeren wat heel normaal is voor een dat wil investeren en profiteren van groei maar blijkbaar zijn er nog wat aandeelhouders die dit ondanks al redelijk tussen de regels door aangekondigd niet zagen aankomen.

Ze geven wel ook aan dat mocht er meer geld overblijven dat dit dan extra uitgekeerd kan worden.



Verder is er mogelijk teleurstelling dat er niet alsnog een dividend over 2020 wordt uitgekeerd nu het veel beter gaat dan verwacht sinds de eerste keer, de H1 cijfers 2020, dat aangegeven werd geen dividend te gaan uitkeren over 2020 waarna na Q2 ook Q3 enorm veel beter waren dan verwacht en al aangegeven is in de media dat alle verwachtingen in Q4 qua volume worden overtroffen en dat met een conservatieve verwachting voor Q4 gezien de beperkte zichtbaarheid door corona....., nou dat wordt opnieuw een flinke opsteker maar blijkbaar wil niemand dat in prijzen, ook niet in PostNL overigens en moet al het geld naar de Tesla's, Alfen, ASMI's etc.



Radial leek een kat in de zak inderdaad en daarop is de koers ook enorme gedaald maar inmiddels met het geluk van een enorme ellende dus daar wil ik niet te enthousiast overdoen ofzo draagt Radial bij en lijkt het zelfs 1 van de groei motoren.

Of het de aankoop waard is geweest weet ik niet, boeit mij nu niet, ik wil weten hoe het er NU voor staat en hoe zich dit nu verhoud tot de huidige koers.



Dus alleen maar aangeven dat het een kat in de zak IS is onjuist inmiddels....



Koers Bpost lager inderdaad ondanks dat het jaar toch veel beter gaat eindigen dan verwacht was en het vooruitzicht dat Bpost de komende jaren verder kan groeien omdat het gewoon ineens heel erg mee zit door Covid.



geluk bij een ongeluk, absoluut.

Groot voordeel voor Bpost en PostNL tov de oude situatie, zeer zeker.

Reeds in de koers gewaardeerd, absoluut niet en zeker niet in deze gratis geld markt, maar er staan wel meer gekke dingen in de markt hoog en laag dus ....