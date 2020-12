BeursVandaag: Shorts nemen verder af

Het begint langzaamaan spannend te worden, want er ligt nog altijd geen Brexit-deal. Volgens ingewijden reist de Britse premier Boris Johnson deze week af om voor een doorbraak te zorgen.

Hij zal met voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, spreken, maar het is nog maar de vraag of dit veel zal opleveren. De bookmakers schatten de kans op een deal begin vorige week nog op 90%, maar inmiddels sluipen de zenuwen erin en is dit nog maar 60%.

De beurs trekt zich er overigens helemaal niets van aan. De AEX opent zelfs met een klein plusje van 0,1%. De grootste uitschieter is ASMI met een winst van 4,0%. De chipper profiteert van een koopadvies van JPMorgan Cazenove. Het koersdoel wordt zelfs met €55 verhoogd naar €210.

Alfen

De grootste knaller op het Damrak is Alfen (+8,0%). De energiespecialist heeft een driejarige deal gesloten met Brittish Gas om laadpalen te leveren aan het personeel van de onderneming. Dit biedt de mensen de mogelijkheid om hun elektrische auto thuis op te laden.

Mocht Alfen sluiten boven de €70 dan staat er een all time high op het bord. De IEX-Beleggersdesk gaat voor volgend jaar uit van een winst per aandeel van €1,20. Dit impliceert een K/W van ongeveer 60. Een hoge prijs, maar daar staat tegenover dat het bedrijf perfect gepositioneerd is om te profiteren van de energietransitie.

Advies, shorts en agenda

Koopadviezen voor Akzo Nobel, ASMI, ASR en Telenet.

Akzo Nobel: naar €114 van €105 en kopen - Goldman Sachs

ASMI: naar kopen van houden en naar €210 van €155 - JPMorgan Cazenove

ASR: naar kopen en €41,70 - Berenberg

Telenet: naar kopen van houden en naar €44 van €42 - JPMorgan Cazenove

De AFM meldt deze shorts: Het valt op dat de shortposities in een brede lijn teruglopen.

Wereldhave: 15,20%

Just Eat Takeaway: 12,17% (-0,05%)

Fugro: 9,02% (-0,16%)

Air France-KLM: 8,08%

Unibail Rodamco: 7,28% (-0,04%)

Besi: 6,92% (-0,13%)

Arcadis: 6,82%

Pharming: 5,15% (-1,01%)

AMG: 4,62%

SBM Offshore: 3,97%

Agenda

Op het macrofront is het vandaag rustig. Alleen de Duitse ZEW-Index zou nog voor wat reuring kunnen zorgen.

Event Consensus Japan BBP Q3 +5,0% QoQ Duitsland ZEW economisch sentiment dec 35,0 EU BBP Q3 (herziend) +12,6% QoQ VS EIA Energy Outlook

Nu nog even dit

Niet iedereen kent een slecht jaar

Volgens analisten stijgt de S&P500 in 2021 met 8% tot 22% en blijft de dollar zwak.

20 U.S. market strategists reveal their 2021 predictions for the S&P 500 https://t.co/np3WLvqQaX — CNBC (@CNBC) December 8, 2020

Ook in Japan wordt er fiscaal flink gestimuleerd.

Japan unveils $708 billion in fresh stimulus with eye on post-COVID growth https://t.co/kdRFijl1N2 pic.twitter.com/M5Er1HyFRu — Reuters (@Reuters) December 8, 2020

The United Kingdom First

Margaret Keenan, a 90-year-old grandmother from Britain, has become the first person in the world to receive the Pfizer COVID-19 vaccine outside of a trial following its rapid clinical approval https://t.co/s0RxsBkDKj pic.twitter.com/kIm3DEUJyn — Reuters (@Reuters) December 8, 2020

