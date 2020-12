TA: Tech verpulvert records

Oboema, je had het gisteren over verlies nemen en dat de gemiddelde IEX'er (lees: de gemiddelde mens) dat niet kan. Ja, verlies nemen is dubbel niet leuk, want het kost geld en... je moet nóg een psychologische drempel over, immers aan jezelf toegeven dat je 'het verkeerd hebt gezien'. Oei!



Maar in jouw manier van traden zit wel een automatisch ingebouwde 'pijnverzachter'. Door niet alleen intraday te traden maar daarbij ook nog eens zowel te scalpen als zo kort mogelijk in de markt te zitten verdeel je een theoretisch toekomstig te nemen grote pijn bij plotseling fors scheef zitten bij voorbaat in veel gemakkelijker te nemen kleine pijntjes, waar tegenover de positietrader en de scenariotrader (die bijvoorbeeld een traject trade) overnight voor een grote verrassing en veel pijn ineens kan komen te staan. Ik heb het even niet over het maar dagelijks verder laten oplopen van je verliezen dwars door alles heen.



Rest de vraag van de nieuwsgierige advocaat van de duivel ("Ik probeer maar, hoor" (K. van Kooten)) of je er ondanks de behoorlijke aanslag die kosten in jouw manier van traden op de winst maakt van overtuigd bent dat deze manier van traden de voor jouw beste is, of dat je verliesaversie zo groot is dat je je hele denken over trading hebt laten leiden door het maar zo maximaal mogelijk kunnen verzachten van de pijn en daarna op de huidige wijze van trading bent uitgekomen. Waar overigens als basis ook wel weer wat voor te zeggen is.