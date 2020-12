Slotcall: Franse aanval

Op een rustige beursdag blijft de AEX (+0,1%) dichtbij huis. Het gesteggel over de Brexit gaat vrolijk door, maar de aandelenmarkt trekt zich er helemaal niets van aan.

De spanningen omtrent de Brexit zien we vooral aan de daling van het Pond. De euro wint vandaag 0,6% ten opzichte van de Britse munt. Verder zijn het de zwaargewichten ASML (+2,3%) en Relx (+1,1%) die ervoor zorgen dat de hoofdindex beter presteert dan de DAX (-0,2%) en CAC (-0,6%).

De euforie op de financiële lijkt een beetje weg te ebben, maar een fikse correctie zit er nog niet in. Toch is het niet ondenkbaar dat de koersen deze maand licht onder druk komen te staan. Door de novemberrally moeten pensioenfondsen aandelen verkopen ten faveure van obligaties om de balans in de portefeuille terug te brengen.

JPMorgan Chase raadt beleggers gebruik te maken van een dip en bij te kopen. Met name over Amerikaanse aandelen is de zakenbank positief. Over populaire assets zoals koper en bitcoin zijn de Amerikanen iets minder enthousiast.

JPMorgan is feeling positive: "We are only in the middle of the current bull market" and a buying opportunity could come soon in an equity correction. https://t.co/nWNuXuXS6X — MarketWatch (@MarketWatch) December 7, 2020

Air France-KLM

Het aandeel van de dag is Air France-KLM (+1,5%). De Franse overheid is van plan om zijn aandeel in de luchtvaartmaatschappij te verdubbelen naar 30%. Frankrijk breidt daarmee zijn invloed in de luchtvaartmaatschappij flink uit.

Als Nederland de positie van KLM en Schiphol wil behouden dan moet Wopke Hoekstra wederom met een flinke zak geld over de brug komen. Twee grote kopers zijn natuurijk goed voor de koers en waarschijnlijk is dit de reden waarom het aandeel er de laatste tijd zo goed bij ligt.



Desalniettemin vreest de IEX-Beleggersdesk een enorme verwatering van het aandelenkapitaal. Er is voor tenminste €5 miljard nodig. Dit geld wordt waarschijnlijk deels binnengehaald met behulp van een emissie. Wellicht gebruikt de Franse overheid de naderende emissie om zijn belang in de luchtvaartmaatschappij uit te breiden.

Rentes

De rentes maken een enorme duikvlucht. De Nederlandse tienjaarsrente zakt vier basispunten naar -0,50%. De Britse yield gaat zelfs zeven punten omlaag. De kans op een no-deal Brexit neemt toe, maar het is de vraag of dit de reden is voor deze daling. De aandelenmarkt blijft immers goed liggen.