'Geen enkel rendement is opgewassen tegen ’s nachts wakker liggen'

Toen in maart van dit jaar de doos van Pandora openging wat betreft corona-ellende, bezorgde dit heel wat beleggers kopzorgen. Maar een goede voorbereiding op een crash is het halve werk.

Dat blijkt ook wel uit het verhaal van Care IS. De vermogensbeheerders uit Volendam behoren ook dit jaar weer tot de Beste Keuzes van de Gouden Stier.

Portefeuille al geherbalanceerd

“Voordat de grote daling inzette, hadden wij de portefeuille al geherbalanceerd”, vertelt Laurens Leek, bestuurder bij Care IS. “Aandelen waren te hard opgelopen. We hebben een stukje winst genomen en de portefeuille recht getrokken. Vervolgens is het gaan dalen, maar het effect van die daling is voor ons eigenlijk beperkt gebleven. Die demping pakte dus goed uit.”

Qua communicatie met klanten was het wel even schakelen. “Voor ons is persoonlijk contact heel belangrijk. We zijn gewend mensen op kantoor te ontvangen of bij hen thuis te komen. Gelukkig bood videobellen een goed alternatief. Ook zijn we proactief gaan bellen. We kennen onze klanten: sommigen hebben daar veel behoefte aan, anderen minder.”

Normaal gesproken hielden de Volendammers twee keer per jaar een klantbijeenkomst: één in het eigen dorp en één midden in het land. “Dat kan nu natuurlijk niet, maar de behoefte is groter dan ooit. De bijeenkomsten vinden nu online plaats, en we merken dat toch meer dan de helft van de klanten inlogt.”

Paniek

Zodra de crisis uitbrak, namen de vermogensbeheerders een video op om uit te leggen wat er aan de hand was. “We legden uit dat we niet in paniek moeten raken en dat we de blik op de lange termijn moeten houden.”

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan… “Dat klopt, we hebben echt wel klanten gehad die in paniek belden. Is straks mijn pensioen weg? Ik heb het bewaard voor mijn kinderen, is er straks nog wel genoeg over?, vroeg hij of zij zich af. Dan herinneren wij diegene aan het beleggingsdoel dat we aan het begin van de rit samen hebben vastgesteld, en bespreken we of dat doel nog steeds haalbaar is. In bijna alle gevallen was dat zo.”

Klanten konden tegen stootje

“Het klinkt misschien gek, maar we hebben eigenlijk geen klanten gehad die daadwerkelijk in de problemen zijn gekomen. Ze hadden allemaal voldoende buffer en konden wel tegen een stootje. Dat komt omdat wij adviseren om niet met te veel geld te gaan beleggen. Bij ons staat vermogensbehoud hoog in het vaandel.”

“Vaak was het voldoende om een deel van de portefeuille te liquideren, of een ander risicoprofiel te kiezen. Er zijn ook klanten geweest die juist bijstortten. Maar niemand heeft echt moeten stoppen. Sommigen hebben dat wel gedaan. Wij kunnen dat niet verstandig vinden, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk altijd een eigen keuze. Er is geen enkel rendement opgewassen tegen ’s nachts wakker liggen.”

Uit verkopen komen geen winnaars

Op een gegeven moment moeten verloren rendementen weer worden goed gemaakt. Welke keuzes hebben de heren in dat licht gemaakt? Leek: “We staken bijna dagelijks figuurlijk de koppen bij elkaar met onze collega’s. Wat gaan we doen? Vinden we nog steeds hetzelfde? Al vrij snel waren we het erover eens dat uit verkopen geen winnaars komen.”

“Zodra de markt leek te stabiliseren, hebben we weer risico toegevoegd. Achteraf is het makkelijk praten, want op dat moment weet je nooit of de ergste daling al is geweest. Toch hadden we daar wel aanknopingspunten voor. Wij durfden het aan, hoewel sommige klanten dachten dat het dieptepunt nog niet geweest was. Toch vonden we dat we het moesten doen. Wij moeten uiteindelijk de keuze maken, daar worden we voor betaald.”

“Maar je moet het altijd kunnen onderbouwen. Dan doen we aan de hand van een aantal indicatoren; bijvoorbeeld de ontwikkeling van het virus, de ontwikkeling van bedrijven die het goed deden, maar ook de bedrijven die het zwaar hadden. Als 8 van de 10 seinen op groen staan, gaan we ervoor. We balanceerden de portefeuille opnieuw, naar overwogen aandelen en onderwogen obligaties. Dat heeft heel goed uitgepakt. Dat heeft ook vertrouwen gegeven bij onze klanten.”

Verduurzaming geen ‘marketinghoedje’

De wat rustigere maanden die volgden na de crash, greep Care IS ook aan om de portefeuille verder te verduurzamen. “Zoiets doe je niet zo snel als de volatiliteit hoog is. Nu is er de rust om verder te optimaliseren.”

De vermogensbeheerder doet dat op een eigen manier. “Onze portefeuille bestaat uit zo’n 12 tot 15 producten, van verschillende aanbieders. Je wilt niet 10 ETF’s van één aanbieder hebben. Van al deze Actiams, iShares en Robeco’s meten wij de duurzaamheid. Daar gebruiken we Thomson Reuters voor. Concreet kijken we naar de duurzaamheidsscores van alle onderliggende aandelen en obligaties, en vergelijken die met duurzame benchmarks.”

“Ze moeten op alle punten goed scoren; kosten, transparantie en verhandelbaarheid. We willen niet de duurzaamheid verbeteren ten koste van de prijs. Ook de risicorendementsverhouding moet blijven kloppen. Het is eigenlijk een continue puzzel. Duurzaamheid is voor ons dus niet zomaar een ‘marketinghoedje’.”

Axento

Het andere label van Care IS, Axento, is volledig duurzaam. Axento is geschikt voor de kleinere belegger. Waar men bij Care IS terecht kan vanaf 100.000 euro, kan dit bij Axento vanaf 7500 euro. Ook is Axento volledig online. “Maar ook daar is persoonlijk contact mogelijk. De communicatie gaat per mail, maar klanten weten wie ze moeten bellen als ze vragen hebben.”

“Mooi om te zien was tijdens de daling veel mensen wilden beginnen met beleggen. Daarbij heeft het geholpen dat we de minimale inleg hebben verlaagd van 15.000 naar 7500 euro. Ik benadruk wel altijd dat we niet op zoek zijn naar mensen die snel geld willen verdienen. Het gaat om stabiele vermogensgroei op lange termijn. Dat moet bij je passen.”

Ook dit jaar is Care IS aangewezen als een van de Beste Keuzes in de categorie Vermogensbeheer.