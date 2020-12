OPEC en Rusland komen er weer uit

Tendentieus geschreven. De elektrische truck en het E-vliegtuig zijn echt nog ver weg. Er wordt ook voorbij gegaan aan olie als grondstof voor plastics. O ja de E-boot is nog heel erg ver weg ben ik bang. Tenzij we het prima vinden dat er duizenden kernreactoren gaan rondvaren.



Einde van het olietijdperk is daarmee echt een onjuiste voorstelling van zaken. De opkomst van alternatieve energiebronnen en de terugkeer naar kernenergie is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling.



Vertel hier wel meteen bij dat er iedere seconde vier kinderen op aarde worden geboren, tegenover één sterfgeval. Iedereen snapt dan de energiebehoefte komende jaren blijft groeien. En misschien in de UK of in het rijke deel van west Europa krijgt dat kind op zijn 18e een e-car.



Toch zie ik een grotere kans dat hij vanaf zijn 18e in een pick up ergens door de woestijn gaat crossen. O ja met een tank vol olie.