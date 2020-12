Aandelen zijn samen $100 biljoen waard

Om een idee te geven: dit is honderd keer ons BBP. Voor het eerst ooit en dat midden in een joekel van een economische crisis: alle verzamelde beursgenoteerde aandelen op deze planeet zijn $100 biljoen waard.

YEAH! We've never had it so good: Stock markets have topped a MAGICAL mark! Global equities now worth $100TRILLION - and so we -, highest value in human history, and equal to 115% of global GDP. pic.twitter.com/4JTknFUWNj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 6, 2020

Om dit in perspectief te brengen: ooit zei Il Maestro inderdaad dat boven 100% aandelen duur zijn. Het belet hem niet om ook nu nog stock te kopen. Het is ook maar één indicator, niet één is de heilige graal en indicatoren hebben ook nog wel eens de onhebbelijkheid om niet, of compleet andersom te werken.