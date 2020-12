BeursVandaag: Druilerig

De fuutres openen lager na weer nieuwe records op wall Street en intrag ook Azië.

De markt heet te wachten op een brexit-deal, is nerveus van het stijgende aantal Covid-19 besmettingen en is in afwachting van het ECB-rentebesluit deze week, menen de networks. Niet alleen de koersenborden komen aan de bovenkant ruimte tekort, het regent ook signalen dat we erg bullish bezig zijn:

Waar zijn ze dan? Nou hier:

Op verzoek :

Het aantal call opties. https://t.co/cCxrhnorAY pic.twitter.com/28M1BEHRIQ — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 6, 2020

Is er nog nieuws op het Damrak? Het bod is €4,11 en er staat €4,45 op het bord: zelden was er zo'n groot verschil tussen bod en koers. Het aandeelhoudersoproer bij Altice klinkt luider en is het voornaamste nieuws nu. Shankar Yyer worst voorgesteld als CEO van Intertrust als opvolger van Stephanie Miller.

Boskalis meldt zich ook nog even met €75 miljoen aan nieuwe opdrachten:

07 Dec - 08:01:58 [RTRS] - BOSKALIS - BOSKALIS WILL CONSTRUCT A NEW INLAND HARBOR IN SPIJK IN NETHERLANDS ON BEHALF OF RIJKSWATERSTAAT

07 Dec - 08:02:19 [RTRS] - BOSKALIS - BOSKALIS WILL FURTHERMORE REDESIGN N241 PROVINCIAL ROAD IN NORTH OF NETHERLANDS

Marktbreed ziet u miezerige koersen, maar het heeft weinig om het lijf. Alles en iedereen doet het met een nul voor de komma. De AEX heeft topje 615,67 staan en wie kijkt er nog naar de onderkant? De dollar verzwakte dit weekend tot 1,217, maar trekt nu iets aan. Bitcoin zijwaartse zowaar min of meer.

We doen het deze week met een ECB-rentebesluit met weer vele gratis extra's, Aegon en Signify houden beleggersdagen, Broadcom, Oracle en Slack hebben nog Q3-cijfers en AirBnB en DoorDash debuteren in New York. Verder zijn er Europese inflatiecijfers, of wat daar nog van over is. Verder alles in mijn vooruitblik,

En de rentes? Die ploeterden voort. Ik geef u de halve EU maar even mee met dat rentedingesje deze week:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en dat is niet zo heel veel:

07:44 Topvrouw Miller weg bij Intertrust, opvolger uit eigen huis

07:30 Nog een Altice-aandeelhouder stapt naar rechter om deal met Drahi

07:15 Nikkei lager gezet door winstnemingen

06 dec Brexit en ECB centraal in komende beursweek

06 dec Beleggersclub dreigt met juridische acties om Altice-bod Drahi

06 dec Volkswagen-baas: over vijf jaar autonome auto's mogelijk

04 dec Fitch houdt kredietoordeel van Italië gelijk

04 dec Galapagos geeft aandelen uit na uitoefening warrants

04 dec Pfizer en BioNTech hebben productie op orde

04 dec Recordstanden op Wall Street door hoop op coronasteun

04 dec Boeing kijkt naar aandelenuitgifte

04 dec Barnier en Frost leggen brexitonderhandelingen stil

04 dec Wall Street vergroot winst door hoop op steun

04 dec ECB wil dividendverbod banken met 6 maanden verlengen

04 dec Transactiewaarde Euronext in november fors gestegen

04 dec Europese beurzen sluiten hoger na slotrally

Analistenadvies luidt:

Unibail: naar €70 van €79 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda en de Duitsers zijn door met +3,2%:

00:20 China export nov +12,0% YoY

00:20 China import nov +6,1% YoY

08:00 Duitsland industriële productie okt +0,7% MoM

En dan nog even dit

Zo dan:

European markets head for lower open as last-ditch Brexit deal talks take place https://t.co/DZXBfRdDVU — CNBC (@CNBC) December 7, 2020

Bij deze:

China's November exports surge more than expected, imports miss forecasts https://t.co/G6xaQuFNiO pic.twitter.com/NnNaSrZCbh — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2020

Verrassend, want dit leek een intikkertje:

Federal agency finds no wrongdoing in Kodak loan: report https://t.co/oCwG8RQhBU pic.twitter.com/xWOClliO1n — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2020

Op het laatste moment maar weer?

Brexit deal closer after 'major breakthrough' on talks on fishing rights - Guardian https://t.co/KjuikTi5va pic.twitter.com/81Lfi1cFoG — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2020

Welja, deze week:

Airbnb plans to raise price target range for IPO: source https://t.co/jGhKDpa4ic pic.twitter.com/wo0KJPXV3g — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2020

Nog meer:

December is set to be the busiest year-end on record for IPOs in the U.S., with DoorDash and Airbnb ready to start trading this week https://t.co/DBSK1wNh3g — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2020

Uw ECB dashboard voor deze week:

Good Morning in ECB week from #Germany, where the key rate is now at a fair level. Given the negative inflation rate and the slightly increased unemployment rate below NAIRU, the Taylor rule suggests a level of 0.35%. ECB key rate should be negative for Italy, Spain & Portugal. pic.twitter.com/ae1TqpcH0y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 7, 2020

Meer bondjes:

This year Chinese sovereign bonds became a global yield play https://t.co/0sF129wBPN — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2020

Interessant:

China hands out $3 million of digital yuan as https://t.co/l0RHwJq452 becomes first online platform to accept it https://t.co/GOvoLXlkkY — CNBC (@CNBC) December 7, 2020

Dat gaat rap:

China's experimental stock board gains 200th IPO just over a year after launching https://t.co/rrsj8FLqtz — CNBC (@CNBC) December 7, 2020

Verwateren, maar dan anders:

Water is joining gold, oil and other commodities traded on Wall Street, highlighting worries that the life-sustaining natural resource may become scarce across more of the world https://t.co/qwPYYUpSdt — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.