TA: Explosieve chips in 2021

Bericht delen via:

Na al een prima 2020, staat de halfgeleidersector ook voor volgend jaar technisch uitstekend in de startblokken.

Als er één sector is die afgelopen jaar goed uit de coronacrisis is gekomen, dan is dat die van halfgeleiders. En technisch lijkt ook 2021 een prima jaar voor chippers. Mede door het toegenomen thuiswerken als gevolg van de lockdowns blijft er veel vraag naar halfgeleiders en alles wat daar mee samenhangt, zoals datacenters.

Veel nieuwe all-time highs

De chipsector ontwikkelt zich technisch nog steeds zeer sterk, zeker op individueel fondsniveau. Op Wall Street zagen we in de afgelopen week weer nieuwe all-time highs, onder andere bij Applied Materials, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Xilinx, Micron Technology en Texas.

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, won vorige week ruim 6%. Sinds 1 november bedroeg de sprong 20%, en vanaf eind 2019 maar liefst 60%.

ASML, ASMI en BESI

Op onze eigen beurs stelen ASML, ASMI en BESI de show met verse koersrecords. Dit trio houden we stevig vast in de Tostrams defensieve lange-termijnportefeuille. Dat geldt ook voor onze overexposure in de chippers op Wall Street.

Wenst u de nieuwe aankopen van de Tostramsportefeuilles in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuille mutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Al voor €1 (voor de eerste maand) kunt u kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

Ik heb halfgeleiders, maar ASML in het bijzonder, hier al vaker tegen het zonlicht gehouden. De laatste keer was medio oktober, vlak voor de cijfers van ASML.

Deze keer vindt u een uitgebreide analyse van de chipsector. Maar eerst kijk ik naar de AEX.

Nederlandse beurs kijkt naar boven

De AEX lijkt de opmars te hervatten, nu de recente topjes breken. De AEX-index was er (bij c) in geslaagd een fors hogere bodem te vormen, ruim boven de top van juli rond 587,03 punten.

De kleinste terugval wordt op de beurs blijkbaar al benut om opnieuw (bij) te kopen. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de markt.

Vaak geeft zo'n fors hogere bodem, ruim boven de vorige top, een sterke voortzetting van de uptrend aan. Het lijkt op een karapultbodem (zie uitleg onderaan).

Ons eerste koersdoel ligt rond de weerstand van 632,12 punten (de top van 17 februari). De steun ligt op 587,03 punten (de top van juli).







Amerikaanse halfgeleiderindustrie (lange termijn vanaf 2017)

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft de uptrend gevalideerd. Nadat de top van begin 2020 rond 1.983,71 punten is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijgingen.

Het feit dat de bodem van 2.102,16 punten (van 25 september) ruim boven de januaritop ligt geeft veel dynamiek weer in het verdere verloop van de nieuwe bullmarkt.

Dit fors hogere low wordt ook wel een katapultbodem genoemd (zie uitleg onderaan). Het eerste (maar niet ultieme) berekende koersdoel ligt rond 3.350 punten. We blijven ook volgend jaar positief over chips.











Amerikaanse halfgeleiderindustrie (meerjarengrafiek vanaf 2005)

De SOX index laat op de grafiek een opwaartse acceleratie zien van de uptrend, die in 2007 is gestart. Nu de stijgende trend aan de bovenkant is gebroken, lijkt zich een trendversnelling af te tekenen. Dit impliceert dat we waarschijnlijk aan de vooravond van nieuwe koersexplosities staan.





Uitleg katapultbodem

Een katapultbodem is de extra positieve variant op de bullish pullback. Een bullish pullback treedt op indien oude weerstand fungeert als nieuwe steun. Een katapultbodem treedt indien de nieuwe bodem ruim boven de oude top ligt. Deze treedt doorgaans op de volgende wijze op:

Eerst stuit de koers op een of meerdere toppen (a en b), waardoor daar weerstand ontstaat.

Vervolgens breekt de koers door deze toppen, wat een koopsignaal oplevert.

De hogere top (c) geeft aan waar vervolgens de eerste winstnemingen optreden, waarschijnlijk door kortetermijntraders en speculanten.

Na deze winstnemingen valt de koers terug, waarbij doorgaans de oude weerstand als nieuwe steun fungeert. Indien de bodem bij 2 duidelijk 'boven' het niveau van de toppen a en b wordt gevormd, spreekt men van een katapultbodem. Thans lijkt deze katapultbodem zich bij de SOX-index te hebben gevormd. De toppen a en b zijn begin 2020 rond 1.983,71 gevormd. Bodem 2 rond 2.102,16, van 25 september, ligt daar met 6% ver genoeg boven, waarmee de hogere katapultbodem gevormd is.

Bij de SOX-index is punt c gevormd door laatste topje van begin september rond 2.390 punten.

Het koopsignaal is voltooid nadat top c is gebroken (3). Nu dit punt is gebroken, wordt de katapultbodem een feit.