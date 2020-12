Sinterklaas is niet voor niets vooral buiten beursuren actief in het land. Want wij weten inmiddels dat de goedheiligman een scherp beurswatcher is.

Speciaal voor de lezers van zijn favoriete beleggingssite - we zijn vereerd - deelt hij zijn visie op het afgelopen beursjaar, uiteraard in zijn vertrouwde stijlvorm:

2020: Het jaar van Zonder

2020 is op veel gebied, een zeer bijzonder jaar

Het bracht anderhalve meter afstand én bracht mensen bij elkaar

Het startte met een vieze markt in China’s stad Wuhan

En ongelooflijk dat zo’n virus de hele wereld beheersen kan

Het waren de opperbazen, als Trump en onze Rutte,

Die het virus onderschatten, in plaats van de tijd te benutten

Om maatregelen te nemen om het virus af te stoppen

Daar heb je toch regeerders voor, zij draaien aan de knoppen

Het dodelijke virus verspreidde, als een olievlek

Over landen, schepen, tehuizen; het bereikte elke plek

Sommigen werden ziek, heel ziek en kregen ademnood

Te vaak liep het dan treurig af, en overwon de dood

De media werden COVID, toonden experts en virologen

Politici die de grip verloren, soms werd er gelogen

Zelfs ons mooie Nederland, de parel van het westen

Had geen handschoentjes en maskers, en veel te weinig testen

Corona bracht verdriet en stress, dat was voorwaar geen wonder

En daarom was 2020 vooral het jaar van zonder

Zonder EK voetbal, zonder reizen, zonder Olympische heroïek

Veel mensen samen – en druppels, Maurice – daarvan wordt je ziek

Het jaar van zonder, lamgelegd door een pandemie

Die raakte ook bedrijven en de hele economie

Wat te denken van de slager, de kapper, restaurant

Van congressen, cursussen, concerten en toeristen in ons land

De druk werd veel te groot, op IC en ziekenhuis

Met een lockdown stond de klok plots stil, heel Nederland zat thuis

Geen winkels meer, en dus moesten we online spullen kopen

Gelukkig gingen we in de zomer, stuk bij beetje open

Een zomer, vooral in eigen land, om even bij te komen

De tweede golf, die werd gevreesd, die golf moest toen nog komen

Gelukkig zijn er nu vaccins, met 90 procent perfectie

Ze zijn er in januari al, maar wanneer krijg IK mijn injectie?

Dat alles had natuurlijk impact op AEX en op de Dow

Beleggers calculeerden hoeveel de omzet dalen zou

Bij vakantiepark, detacheerder, vliegtuigmaatschappij

Alleen de online-ondernemers keken dit jaar blij

Verstandig trokken overheden snel hun portmonee

En werd belasting uitgesteld plus twee keer En O Wee

De val werd daarmee wat gebroken, ondernemers konden hopen

Maar 4 miljard voor Frans KLM, is dat niet wat bezopen?

De AEX die stortte in, 380 op de borden

Maar door een razendsnel herstel zou het een redelijk beursjaar worden

De winnaar heet technologie, de Nasdaq en de FANG

Belegggers roken rendement, en niemand was meer bang

In Nederland stonden ASMI en ASML, weer trots bovenaan

Maar dividendkampioen Shell is het minder goed vergaan

Het dividend ging nooit omlaag, het leek haast een garantie

Toch werd het 60 procent verlaagd, tijdens de vakantie

Shell beleggers waren boos, maar bij Rabo haast nog kwaaier

Op Rabobank-topman (“het gaat geweldig goed”) Wiebe Draijer

Zijn bank was, zei hij zondagochtend, liquide en gezond

Het ‘s avonds schrappen van rente op certificaten is dan ook ongegrond

Rabo verdedigde zich, en gaf de ECB de schuld

Beleggers verloren geld, vertrouwen en ook hun geduld

IEX kwam vlot in actie en kreeg 9000 beleggers mee

Gesteund door juristen, ging IEX in Utrecht op de thee

IEX stelde aan Rabobank een stockrente voor

En na veel wikken en wegen, gaf de bank daaraan gehoor

Ook bij het ingezakte Unibail was sprake van een strijd

Niel won, de koers verdubbelde en de topman waren we kwijt

IEX was er weer elke dag, met nieuws en informatie

Wij volgen de beurs 24 uur, op kantoor of op locatie

Wij bleven tijdens de koersval overeind en opgewekt

En hebben met onze slimme experts. de Fugro-emissie ontdekt

Via IEX Premium staan beleggingsexperts fulltime voor u klaar

Zij gaven geweldige adviezen en tips, het afgelopen jaar

Sommige zijn verdubbeld op basis van fundamentele adviezen

En het abonnement – niet duur – behoedt u ook nog voor verliezen

IEX kreeg ook een nieuwe baas, zijn naam is Mark Termeer

Hij maakt IEX nog beter en zet zijn groeiplan neer.

Het aandeel IEX kwam in de belangstelling te staan

En natuurlijk willen we met IEX de markt gaan verslaan

Inmiddels 5 december, 2021 staat voor de deur

Wij blijven beleggers helpen op de beurs, van scholier tot directeur

Koersen en informatie, over de fondsen die u kent

En met Premium-advies en -tips voor een beter rendement

2020 was een jaar van ups en downs, en vooral het jaar van zonder

Nu graag een jaar van MET – van vrijheid-blijheid – Sint hoopt op een wonder

Sinterklaas en Beleggingspiet