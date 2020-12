Slimste winnaar: een kwestie van logisch nadenken

Het duurde even omdat we alle trades en accounts hebben gecheckt, maar de winnaar van de Slimste Belegger 2020 is bekend! Het is meneer Slats uit Voorburg, alias ??JOOP??. Hij realiseerde in de vier weken van de competitie het waanzinnige rendement van 294,93% en wint daarmee de hoofdprijs van 2500 euro.

Tijd voor een belletje met de gelukkige winnaar.

Van harte gefeliciteerd! Wat was uw plan?

"Eigenlijk was mijn plan gewoon long op alles. Alle waarde-aandelen waren zo ver weggezakt, mijn intuïtie zei me dat dat een keer afgelopen moest zijn."

Kunt u wat meer vertellen over hoe de competitie voor u verlopen is?

"Met het vaccinnieuws bleek mijn strategie een schot in de roos. ING, ABN Amro, RDS, Unibail - alles ging omhoog. En ik zat bovenop de olie, want als er zicht is op heropening van de economie moest de prijs wel stijgen, leek me. En telkens weer even short als het veel opgelopen was. Iedereen die in het begin bovenaan stond zat zwaar in de olie!"

"Ik stond lang in de top 10, en de laatste maandag stond ik bovenaan. Toen ben ik wel een beetje naar andere spelers gaan kijken en mijn voorsprong gaan verdedigen. Ik heb dat niet de hele tijd volgehouden, maar op de laatste dag zaten al mijn concurrenten short AEX en DAX. Toen moest ik wel mee, want die turbo's short hadden allemaal heel hoge hefbomen, dus de indices hoefden maar één procent te dalen en ze waren me allemaal voorbijgegaan!"

Wat heeft u van het spel opgestoken?

"Het allerbelangrijkste dat ik heb geleerd: wees niet te hebberig. Het spel nodigt daartoe uit natuurlijk, en voor je het weet ga je dat in het echt ook doen. Een hefboom van 2 of 3 is echt genoeg; wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het deksel op de neus. Een rendement van 8% is al prachtig."

"Het is een kwestie van logisch nadenken. Hou je bij dingen die je begrijpt. Unibail moet een keer terugkomen, want mensen vinden het gewoon leuk om te winkelen. Niet alles hoeft maar online besteld te worden. En dat PostNL het zo druk zou krijgen, kon je ook al maanden zien aankomen."

En heeft u al een bestemming voor uw geldprijs?

"Ik ga een nieuwe computer kopen, bij een echte winkel hier in het dorp. 100 turbo's long op Shell, met een bescheiden hefboom. En een leuk kerstpakketje voor mijn vrouw, want ik heb zo veel tijd aan de competitie besteed dat ze het op het laatst niet leuk meer vond."

Meer prijswinnaars

De tweede prijs van 1000 euro is gewonnen door speler Bor. En omdat die ook weekwinnaar van week 2 was, houdt hij 1500 euro over aan de competitie. Van harte gefeliciteerd!

Ook de overige winnaars wensen wij natuurlijk heel veel plezier van hun prijs:

Week 1

€500: Wiedus

1 jaar IEX Premium: emile007

Week 2

€500: Bor

1 jaar IEX Premium: Rewinter

Week 3

€500: Neyah

1 jaar IEX Premium: Remon

Week 4

€500: Juma3947

1 jaar IEX Premium: 'ger azhopper'

Royce Tostrams beste coach

De best presterende coach van deze editie was wederom en met een ruime marge Royce Tostrams, met een rendement van 38%.

Echt turbobeleggen

Heeft u met het spel de smaak te pakken gekregen? Op bnpparibasmarkets.nl kunt u het beleggen met échte turbo's van BNP Paribas ontdekken.

Speel het gehele jaar door

Voor wie geen genoeg kan krijgen van de Slimste Belegger hebben we goed nieuws! U kunt het hele jaar door meespelen met onze Slimste Belegger Turbocompetitie. Daarin kunt u ook fictief handelen met turbo's en maakt u maandelijks kans op een iPad.

Hartelijk dank voor het meespelen en graag tot ziens!