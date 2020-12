BeursVandaag: Rare fratsen

Wisselende futures, de dollar is zwak en olie trekt aan.

Dat is het wel zo'n beetje op dit moment en zo heurt het eigenlijk ook in december: langzaam opdrogend nieuws en de boeken die ook dicht gaan richting de feestdagen. Dit is het voornaamste nieuws nu, Pfizer lukt het hooguit om de helft te leveren van de de hele verwachte productie van Covid-19 vaccins

Pfizer expects to ship half of the Covid-19 vaccines it originally planned for this year because of supply-chain problems, but still expects to roll out more than a billion doses in 2021 https://t.co/1Tof1FAyzZ — The Wall Street Journal (@WSJ) December 3, 2020

Verder is het schrapen. Zeker op Beursplein 5. Dit...

... en dit, meer nieuws is er nu niet. En dit is ook niet het Lucas Bols nieuws waar het Damrak misschien wel naar uit kijkt, afronding overname.

Marktbreed is er ook niet zoveel te beleven. de dalende dollar is het grote nieuws op de beurzen en koersdoelen als EUR/USD 1,25 komen al voorbij. De AEX future opent zoals de index gisteren sloot - finaal vlak - en verder beweegt er niet zo veel. Olie ligt goed op de Opec-deal, heet het.

De rentes stappen weer eens met het verkeerde been uit bed.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:00 Bols rondt overname Passoã af

07:26 IMCD op overnamepad in Mexico

07:16 Nikkei lager na tegenvaller coronavaccin

03 dec Kleine uitslagen op Wall Street na vaccindomper

03 dec Wall Street nog altijd licht omhoog

03 dec Hackers braken in bij uitzender Randstad

03 dec OPEC+ gaat iets meer olie produceren vanaf januari

03 dec Overwegend lager slot Europese beurzen

Analistenadvies luidt:

Air France-KLM: naar €3,50 van €2,40 - Deutsche Bank

Basic-Fit: naar €35 van €22 - RBC

De AFM meldt deze shorts en bij Fugro dalen ze:

De agenda kent alleen het Payroll Report, Amerikaanse werkgelegenheid:

14:30 VS Non Farm Payroll Report nov +520K

14:30 VS werkloosheidspercentage nov 6,8%

14:30 VS loongroei nov +0,1% MoM

16:00 VS Fabrieksorders okt +1,0% MoM

En dan nog even dit

Dit dus.

Hackers are targeting the Covid vaccine supply chain, IBM warns. @EamonJavers breaks down what we know about the “spear phishing” attacks. (via @thenewsoncnbc) pic.twitter.com/ISKnAkxFQK — CNBC (@CNBC) December 4, 2020

De dollar. Of de euro.

Euro bursts through resistance, dollar holds near 2-1/2 year low https://t.co/q5dwx6kG4R pic.twitter.com/b0ihV00ipf — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2020

Dat zou wat zijn:

From @Breakingviews: Tesla's surging market cap gives it an opportunity to acquire a competing car company. Mercedes-Benz maker Daimler is the best fit https://t.co/jueysM2ACu https://t.co/jueysM2ACu — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2020

Intussen in China:

Completely driverless cars are being tested in China for the first time https://t.co/ao1PXQqSPs — CNBC (@CNBC) December 4, 2020

Ja hoor, Ryanair. Vast mooie korting. Boeing gaat lekker trouwens:

Ryanair ordered 75 Boeing 737 MAX jets in the largest order since the grounding of the aircraft two years ago after two fatal crashes https://t.co/GA2zWNpjaj $BA pic.twitter.com/rNr77IvcHz — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2020

In vijf jaar, dit is serieus:

WATCH: Nestle is set to invest $3.58 billion to cut carbon emissions and switch to renewable electricity for all its power by 2025 https://t.co/ZGjcZWv1AW pic.twitter.com/bFwSpa5ggK — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2020

Werd tijd:

Oil set for fifth weekly advance after OPEC+ deal https://t.co/chA4tZKlsM — Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2020

En dus?

WATCH: The recent bitcoin boom represents a shift in the market, which has typically been dominated by investors in East Asian nations https://t.co/QLl320zn61 pic.twitter.com/wVvhBEXHx6 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2020

Ideetje?

Credit Suisse says Asian stocks will kick off an ‘earnings super-cycle’ in 2021 https://t.co/AZWbX4Ik5D — CNBC (@CNBC) December 4, 2020

Nog meer geld oppotten maar?

The European Central Bank will extend two key stimulus programs through the end of next year to support the economy, according to economists https://t.co/Xjb8CRlKdo — Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2020

Vreemd jaar dit:

Thanks to a frenzy of transactions in the past week, 2020 is the second-busiest year since the crisis for financial services deals and more may be on the way https://t.co/0hYLkjHmUj — Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2020

We gaan toch niet met z'n alleen aan één kant van het schip staan?

Of?

The good news: Periods of Dollar weakness are increasingly linked to faster world trade, improving risk appetite in markets (“risk on”), stronger corporate balance sheets and increased cross-border lending capacity, @TS_Lombard says. pic.twitter.com/Sa1h9PI5v2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 3, 2020

