TA: Sint ziet sprint

Op zijn verjaardag vervangt de Sint uw vaste columnist. Als goedheilige beursanalist.

Sinterklaas ziet op de beurs een mooie sprint

Koersen hebben blijkbaar stevige rugwind

De AEX zit sinds november in een uptrend

Maakte een sprong van 15%

Nederland gaat in 2021 een mooi beursjaar zien

Dan vergeten we het gevreesde Covid-19

De AEX moet eerst oude toppen zien te breken

Dat is niet een kwestie van maanden, maar van weken

Die top van 21 februari, gevormd op 632

Indertijd een hoogtepunt, thans heel gewichtig

Bij 'c' vormde de AEX een hoger dieptepunt

En heeft het vervolgens nu op de weerstand gemunt

Grafiek AEX korte termijn



Beleggers juichen om het nieuwe vaccin

Dus niet iedereen vindt het complete viruswaanzin

Ook miljardensteun van Europa's Centrale Bank

Ontvangen de beleggers als een echte toverdrank

Inmiddels zijn we de ellende voorbij

En zitten we dicht bij de volgende high

Dat staat in veel van de grafieken

Daar ziet de Sint positieve karakteristieken

Indien we de 632-top kunnen passeren

Is het tij gunstig om te blijven investeren



Dan lonkt de 700 puntengrens

Dringen op de beurs, geen 'social distance'

Grafiek AEX lange termijn







Dus zit de Sint in positie Long

En gokt hij op een koerssprong

Net zoals de roetveeg-Piet

Heeft hij aandelen op Wall Street

De S&P500 met weer een nieuw record

Die index gaat maar door en door

De grote broer van de Dow Jones gaat stunten

En oplopen naar wel vierduizend punten

Wall Street negeert duizenden coronadoden

Sommige beleggers hebben blijkbaar andere noden





Grafiek S&P 500



Ook andere belangrijke politieke evenementen

Slaan de bearmarkt in gruzelementen



Want binnenkort zijn Engelsen niet langer lid

Met hun zwaar- en felbevochten Brexit



De Britten verlaten met gezwinde spoed de Europese Uni

Nu test hun beurs rond 6.511,84 de top van 8 juni



Daarna wordt 7.790,17 het volgende koersdoel

Als brexiteer best wel heel erg cool

Grafiek FTSE









In Japan is de Nikkei veel oude toppen gepasseerd

En naar het hoogste punt in meer dan 20 jaar weergekeerd

Ondanks hoge schulden in het land van de Rijzende Zon

Zit de beurs daar voorlopig nog niet aan haar plafond

Pas rond de top van eind jaren tachtig

Dus naar 40.000, dat is wel krachtig

Grafiek Nikkei



In aandelen ziet de Sint in 2021 nog zo'n 10 tot 12% rendement

Afhankelijk van uw favoriet gekozen beleggingsinstrument

Want zit u in een optie of ander derivaat

En dus wat portefeuillerisico verraadt

Dan kan namelijk uw winst nog veel harder omhoog

Als die tenminste de juiste richting op bewoog

Want zat u niet long, maar juist short

Dan gaan alle winsten overboord

Wanneer de beurs stijgt met 10 of meer procenten

Maakt uw alleen met longs de mooiste rendementen

Daarom krijgt u als beste wens mee

Met resultaat voor uw portemonnee

'Zint voor u begint'

De groeten van de Sint