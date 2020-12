Slotcall: Kleine tegenvaller

De AEX (-0,1%) weet vandaag even geen richting te kiezen. Een kleine tegenvaller, want het macro-economische nieuws is goed. De Europese inkoopmanagersindices voor de dienstensector vallen in een brede lijn mee en het aantal ww-aanvragen in de VS is deze week gedaald.

De markt rekende op een stand van 775.000, maar in werkelijkheid vroegen ‘slechts’ 712.000 mensen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan. Eerlijk gezegd zijn het er nog altijd bijzonder veel. In januari schommelde het aantal jobless claims rond de 200.000.

De ISM-index viel licht tegen. De Amerikaanse PMI voor de dienstensector kwam uit op een stand van 55,9 en dat is een tikje slechter dan de 56,2 dat werd verwacht. Niettemin zet het herstel door. We zagen de beurs daarom ook niet dalen op het nieuws.

Wat vandaag vooral opvalt, is dat de dollar verder verzwakt. Sinds de doorbraak van de 1,20-grens is er geen houden meer aan. Momenteel wint de euro 0,3% ten opzichte van de wereldreservemunt en staat er een koers van 1,215 op het bord.

Air France-KLM

Het aandeel van de dag is Air France-KLM (+2,9%). CEO Ben Smith verwacht dat het nog wel vier tot vijf jaar kan duren voordat de omzet weer terug is op het niveau van 2019. Dat is een hele lange periode. Zeker voor beleggers.

Daar komt bij dat 2019 niet bepaald een vetpot was voor de luchtvaartmaatschappij. Vorig jaar werd er onderaan de streep €0,61 per aandeel verdiend. Als de koers gelijk zou blijven dan bedraagt de koerswinstverhouding in 2026 zo'n 8,7.

Oja, in de tussentijd zal het aantal uitstaande aandelen waarschijnlijk zijn geëxplodeerd. Kortom, Air France-KLM mogen we toch wel uitroepen als slechtste belegging binnen de AMX. Of overdrijf ik nu?

Aldus #AirFranceKLM CEO Ben Smith. Koers reageert niet



16:24 [RTRS] - AIR FRANCE-KLM https://t.co/d3rMpC2jB9 CEO EXPECTS IT COULD TAKE 4-5 YEARS TO RETURN TO 2019 ACTIVITY LEVELS



16:38 [RTRS] - AIR FRANCE KLM CEO SAYS EXPECTS BUSINESS CUSTOMERS TO RETURN IN MID TO LONG TERM pic.twitter.com/xoMo7t9o4X — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 3, 2020

Acomo

Om de overname van Tradin te financieren, heeft Acomo (+1,2%) een aandelenemissie van €96,1 miljoen doorgevoerd. De schuldratio zakt hiermee van boven de 5 tot 3,8. Het management van de noten- en specerijenhandelaar heeft ervoor gekozen om het dividend over 2020 en 2021 te schrappen om zo de schuld verder af te bouwen.

Een tegenvaller voor dividendbeleggers, maar een noodzakelijk beslissing. Niettemin is de overname geen onverstandige zet. De winst per aandeel schiet door de deal de komende twee jaar explosief omhoog.

Voor 2022 gaan we uit van een WPA van €1,97, wat resulteert in een K/W van 10. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse tienjaarsrente zakt drie basispunten naar -0,46%.