EU inkoopmanagersindices in mineur

Vergeleken met maart en april valt het allemaal reuze mee, maar de nieuwe lockdowns in vooral Europa hakten er in november flink in, getuige de inkoopmanagersindices. Dit zijn zeg maar pure recessiestanden. Zweden en China zijn de betere uitzonderingen.

Column door: Arend Jan Kamp

