Daar gaat Vivoryon weer

Her is weer Veni Vidi Vivoryon, er staan intussen double digits op het bord. Omdat het kan, misschien is dat nog de meest zinnige duiding ook. Want er is geen nieuws, ik zie niks.

Ik geef een iets langer grafiekje, zodat u ziet dat de omzetpiekjes interessant zijn, maar niet opvallend groot. Beetje prijsactie dus.