BeursVandaag: Business as usual

Wall Street weer eens op een record en dollar en VS rente hebben het op hun heupen, dat is nu de actualiteit.

De futures openen min of meer vlak en elders is er ook niet zo veel te doen nu. Grootheden dollar en Amerikaanse rente laten echter een duidelijke neergaande en opgaande trend zin. EUR/USD staat dik boven 1,20 en de yield nadert weer hoop. Stimulus- en vaccinhoop heet het.

Er is nog geen nieuws op het Damrak - gaat u denk ik vaker lezen hier deze maand - maar er zijn wel een paar analistenadviezen met weer een verhoging voor Olies:

ABN Amro: naar €10,50 van €13,50 - JP Morgan

AkzoNobel: naar €99 van €96 - Barclays

Royal Dutch Shell: naar outperform van marketperform en naar €24 van €21 - Bernstein

Vandaag is het weer inkoopmanagersindicesdag, dit keer zijn het de dienstensectoren. Hoe hard hakken de nieuwe (semi-) lockdowns er in? Hier het hele schema voor vandaag. China is alvast door en hoe. Nederland kent er geen.

Marktbreed... Wacht even, zijn dit de saaiste koersen tot dusverre dit jaar? Geen idee, maar er gebeurt bijna niks. Aandelen, olie, goud, zilver en zelfs bitcoin en de dollar doen nu even (bijna) niks.

De rentes bewegen wel, lager. Merk nog maar eens het grote verschil tussen VS (dollar) en EU (euro) op.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:56 Congres VS stemt in met strenger boekenonderzoek Chinese firma's

07:47 Dienstensector China groeit sterk, weer krimp in Japan

07:14 Nikkei maakt pas op de plaats na rally

02 dec S&P 500 naar nieuw record op Wall Street

02 dec Fed: herstel Amerikaanse economie stagneert

02 dec Kleine uitslagen op Wall Street

02 dec 'Compromis over olieproductie in de maak bij OPEC-overleg'

02 dec Fed-baas Powell pleit in Congres VS voor goedkeuring coronasteun

02 dec AEX kleurt lichtrood, Londen positieve uitschieter

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent eigenlijk alleen inkoopmanagersindices:

09:15 Spanje services PMI nov 40,0

09:50 Frankrijk services PMI nov 46,5

09:55 Duitsland services PMI nov 48,9

10:00 EU services PMI nov 46,2

10:30 VK services PMI nov 45,8

11:00 EU detailhandelsverkopen okt +0,3% MoM

13:00 Kroger Q3-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index nov 56,2

En dan nog even dit

Weer records dus:

WATCH: The S&P 500 hit a record high close as investors weighed upbeat COVID-19 vaccine developments and a potential fiscal package against a bleak private jobs report https://t.co/20M685Zc9D pic.twitter.com/jdH8ydV8Dn — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2020

Een deurtje verderop:

The Fed is in no hurry to taper its massive bond buying program, Chair Jerome Powell said, though he didn’t signal that it was ready to ramp it up either https://t.co/RsAHrA5PTb — Bloomberg Markets (@markets) December 3, 2020

Het artikel begint met Jitse Groen.

From @Breakingviews: DoorDash is delivering mixed messages for Just Eat https://t.co/jHCQmtDnjH https://t.co/jHCQmtDnjH — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2020

Er kan nog meer bij...

A group of U.S. states led by New York is investigating Facebook for possible antitrust violations and plan to file a lawsuit against the social media giant next week, sources familiar with the matter say. More here: https://t.co/tqdIZTANXG pic.twitter.com/KZAlkVatZi — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2020

Is dit wat?

WATCH: Hyundai Motor expects its planned dedicated EV platform will allow it to use its own battery module technology across various EV models and cut the number of components by 60% https://t.co/6uERzXvMC5 pic.twitter.com/zJtfnHwX6S — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2020

Duiding:

WATCH: Salesforce has agreed to buy workplace messaging app Slack for just over $27 billion. It marks the biggest deal made by the cloud-computing giant and furthers its rivalry with Microsoft https://t.co/aI0djgy0X0 pic.twitter.com/GzdrgFJ7Mn — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2020

Ook een idee:

The new black gold? Big Oil bets on retail networks in an electric era https://t.co/MYORSgWcQY pic.twitter.com/fZn8CwpIVg — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2020

Oh jee:

Active managers get caught with too much money in growth stocks https://t.co/QUAtoKIgr5 — Bloomberg Markets (@markets) December 3, 2020

Geen positieve effecten?

2020 is a "preview" of how bad things can get if we don't fix climate change, other systemic problems: Lancet report. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/74xYFTa8wj — CNBC (@CNBC) December 3, 2020

Ik heb helaas geen inlog:

New for subscribers: Goldman Sachs upgrades Tesla and says the stock has massive upside of over 30% https://t.co/Dh0cXa8QWt Check out @CNBCPro today. — CNBC (@CNBC) December 2, 2020

De compleet off-topic uitsmijter nog:

The British son of a Russian oligarch being sued by his mother for allegedly helping his father evade a £453m divorce settlement has fled to Moscow https://t.co/8yAsJ0smM8 — Financial Times (@FinancialTimes) December 3, 2020

