TA: Adempauze

De aandelenbeurzen in Europa hebben de afgelopen dagen pas op de plaats gemaakt. Het ontbreken van richtinggevend nieuws in combinatie met overbought-condities in de grafieken zorgt ervoor dat de stijging tot stilstand is gekomen. De beurzen lijken nieuwe krachten te verzamelen om de stijging te vervolgen.

De Nederlandse beurs is recent uitgebroken boven de toppen van de afgelopen maanden. De Duitse beurs is echter nog altijd in gevecht met de weerstand en mist de overtuiging om verder op te lopen. Ik loop een aantal Europese indices langs.

AEX-index neemt gas terug

De Nederlandse beurs (AEX-index) weet ondanks de huidige consolidatie de stijgende trend intact te laten. De hogere koersbodems die op korte termijn worden gevormd signaleren een positieve ondertoon.

Rond C is een nieuwe hogere bodem gevormd. Deze ligt boven de laatste top rond 587. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de markt.

Zolang steun 587,03 (top van 23 juli) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken. Een nieuwe hogere koerspiek dient de stijgende trend te bevestigen. Weerstand wacht rond 632,12 (gevormd op 17 februari).

Bel 20-index blijft omhoog kijken

De beurs van Brussel (Bel 20-index) maakt even pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij. Omdat de Bel 20-index hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken. Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de Bel 20 breken en sluiten boven de laatste koerspiek. Onder steun 2.998,54 (bodem van 29 oktober) verzwakt het beeld. Weerstand ligt op 4.188,95 (gevormd op 23 januari 2018).

CAC 40-index oogt sterk

De Franse beurs (CAC40-index in Parijs) heeft recent de weg omhoog gekozen nadat de voormalige barrière werd gebroken. Hierbij is een verbetering opgetreden richting weerstand 6.111,41 (top van 19 februari). Steun zien we rond 5.213,67 (top van 8 juni).

Het beeld blijft positief, zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. De huidige adempauze vindt plaats binnen de opgaande trend.

DAX-index mist kracht

De Duitse beurs blijft stoeien met de weerstand van de recente koerstoppen. De DAX-index in Frankfurt heeft de vroegere weerstand net gebroken. Deze doorbraak is echter nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de DAX erin slaagt om boven deze oude horde te blijven. Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting weerstand 13.795,24 (gevormd op 17 februari). Steun ligt op 13.004,80 (bodem van 13 november).