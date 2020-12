De opmerkelijke 'tips' van Frank Kramer

RIP Frank Kramer.

Candadese goudmijnen -juniors nog wel - pluggen tijdens voetbalwedstrijden, het is niet voor iedere voetbalcommentator weggelegd. Anderhalf jaar geleden had IEX nog een interview met de markante oud-voetballer, tv-presentator en duizendpoot over beleggen. Als posthuum eerbetoon hier het interview van toen.

Frank Kramer gaf jaren ’s nachts live voetbalcommentaar op tv-zender Eurosport. Regelmatig hield hij dan de kijkers op de hoogte van het wel en wee van zijn enige belegging. ‘In het casino weet je zeker dat je verliest. Hier heb je een gerede kans dat het toch iets wordt.’

Kramer was onder andere profvoetballer, popartiest, quizmaster, mental coach en leraar Duits. Waarschijnlijk is hij de enige sportcommentator ter wereld die de kijkers tussen de bedrijven door beleggingsadviezen gaf. Op Eurosport hield hij bij nachtelijke live uitzendingen van de Amerikaanse en Canadese competitie zijn kijkers regelmatig op de hoogte van het wel en wee van zijn enige belegging, een Canadese juniormijn.

Waar belegt u precies in?

‘In Garibaldi Resources Corporation. Vier jaar geleden ben ik ingestapt, voor een dubbeltje per aandeel. Het is een junior mine: ze zijn vooral nog aan het zoeken en hebben weinig tot geen inkomsten. Veel junior mines staan genoteerd aan de TSX Venture Exchange in Canada. Garibaldi mikt op nikkel. Ze zitten in Canada, in British Columbia, één van de rijkste mineraalgebieden ter wereld.’

Hoezo deze mijn?

‘Bij die junior mines zitten schimmige cowboyclubjes, maar dit is in onze ogen een stabiele club. Voor zover wij kunnen zien zit er een goed management, met veel ervaring, en ze hebben heel degelijke rapportages. Eric Sprott, een Canadese miljardair die vooral in goud en edelmetaal belegt, heeft een belang van ongeveer 20%. Dat geeft ook vertrouwen.’

U hebt het over ‘wij’?

‘Ik zou graag de gebraden haan uithangen, maar ik heb deze informatie allemaal van een goede vriend. Hij is heel veel bezig met beleggen. Hij is het brein en ik praat hem na.’

Gaat het om veel geld?

‘Het is maar een paar honderd euro, hoor. En ja, ik weet dat je moet spreiden. Maar wij hebben hier goed over nagedacht. Als je weinig geld hebt, hoor je niet op de beurs. Dan moet je gokken. Als kleine man is beleggen niet te doen. Van Koninklijke Olie word je wel beter, maar niet rijk. Hiermee kun je, als je geduld hebt, wel een klapper maken. In het casino weet je zeker dat je verliest. Hier heb je een gerede kans dat het toch iets wordt.’

Het is dus alles of niets, speelt uw verleden als topsporter daarin mee?

‘Nee, het is doodeenvoudig omdat ik geen miljonair ben. Ik ben nog van de generatie van vóór de voetbalmiljoenen. Jonge voetballers van nu zou ik aanraden om keurige aandelen te kopen. Stop erin wat je missen kunt en koop regelmatig bij. Kies voor nette stabiele aandelen zoals Shell, ING, ASML en Unilever. Spreiden en twintig jaar niet meer naar om kijken.’

Hoe succesvol is uw belegging?

‘Bij dit soort projecten weet je: van de 100 lopen er 99 voortijdig in de soep. In dat licht is het best succesvol. Ik stapte in op een dubbeltje en er is een tijd geweest dat het aandeel opliep naar 5 Canadese dollar. Nu staat de koers net boven 1 Canadese dollar.’

Hebt u nooit aan verkopen gedacht, toen het op 5 dollar stond?

‘Toen hebben we elkaar wel even aangekeken. Maar we zitten erin tot het eind. Dit soort mijnen zijn continu op zoek naar één centrale ader, een feeder. Als ze die aangeboord hebben, stappen vaak bedrijven in als BHP Billiton. Het is dus hopen op een buy-out, tot dat moment blijven we aan boord. Maar als het explodeert, dan kun je niet meer om me heen. Dan ga ik lezingen geven: rot op met je spreiden.’

Waarom ging u dan op tv over die mijn vertellen? Om de koers aan te jagen?

‘Nee, want we hadden ons toch al voorgenomen om tot de buy-out te blijven. Ik deed de Canadese ploegen de competitie in de VS. Dus dat beleggingshoekje was een beetje in de loop van die wedstrijden ontstaan. Ik zei er altijd eerlijk bij: jongens, ik heb er geen verstand van, dus het is gewoon gokken. Maar goed, er was natuurlijk wel dat moment dat ik kon vertellen dat mijn aandelen van een dubbeltje inmiddels op 5 dollar stonden. Ik vond het bijzonder lollig om die beleggingsrubriek te doen.’

En nu? Wachten op goed nieuws?

‘Ja. Het is geduld hebben. Ik moet natuurlijk niet naar de koers kijken, maar ik kijk toch elke dag even.’