Beursexperts verwachten spetterend einde van 2020

Beursexperts gaan de laatste beursmaand met vertrouwen tegemoet, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Ze verwachten een rebound van Galapagos. Adyen kunnen we volgens de profs beter mijden.

Vorige maand maakten de experts die aan het onderzoek deelnamen al een draai van negatief naar neutraal. Zo'n grote draai komt volgens Van Zeijl zelden voor.

Het toegenomen optimisme bleek niet onterecht, want de AEX-index is in november met maar liefst 13,5% opgeklommen, ondanks een toename van het aantal coronabesmettingen. Daarmee was het zelfs een van de beste beursmaanden ooit. De goede testresultaten met coronavaccins gaven de beurs vleugels. Ook het uitblijven van een verkiezingsdrama in de Verenigde Staten zorgde voor opluchting onder beleggers.

De grote vraag is nu of dit positieve sentiment aanhoudt, resulterend in een prachtige eindejaarsrally, of dat de beurzen op de valreep een stapje terug doen.

Verwachtingen december: Stijging zet door

Een krappe meerderheid van de deelnemende experts verwacht dat de AEX deze maand verder oploopt. Daarmee zet de positieve trend door, want vorige maand hield nog 38% rekening met een stijging. Voor het optimisme worden twee redenen aangedragen: de naderende komst van coronavaccins en de goede reputatie van december als beursmaand. Van de 37 decembermaanden sinds het ontstaan van de AEX zijn er immers maar liefst 30 in het groen geëindigd: een mooie score van 81%, tegen slechts 61% voor de overige elf maanden. Het percentage experts dat uitgaat van een daling nam af van 40% naar 21%.



De stemming onder de beursexperts voor december is als volgt:

50,9% is optimistisch (dat was vorige maand 38,2%)

28,1% is neutraal (tegen 21,8% vorige maand)

21,1% is pessimistisch (was 40,0%)

Saldo: +29,8%.

Verwachtingen komende 6 maanden: Iets voorzichtiger

Voor de langere termijn zijn de beursexperts wat voorzichtiger. Vorige maand zagen ze het wat zonniger in, vanwege de hoop op een nieuw vaccin. Nu dat vaccin binnen handbereik ligt, nemen de experts weer wat gas terug.

Dit zijn de verwachtingen voor het komende halfjaar:

40,4% is optimistisch (dat was vorige maand nog 26,4% )

26,3% is neutraal (tegen 38,2% vorige maand)

33,3% is pessimistisch (dat was 25,5%)

Saldo: 7,0%

Van Zeijl brengt in herinnering dat de experts voor 2020 een gemiddeld einddoel van 610 punten voor de AEX hadden. Dat komt aardig in de buurt van de stand die nu op de borden staat. Met nog een maand te gaan wordt het spannend of die voorspelling uitkomt.

Impact ECB-beleid op de rente

Van Zeijl vroeg de 57 deelnemende experts ook om alvast een blik te werpen op het nieuwe jaar. De speciale vraag ging over de impact van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) in 2021.

De vraag luidde: Wat voor impact heeft de kwantitatieve verruiming (ook wel QE genoemd) in 2021 op de rente?



De mogelijke antwoorden waren:

Geen impact en nooit gehad. De rentedaling was er ook wel zonder QE geweest.

Zolang de ECB blijft opkopen, blijft de rente dalen.

Het gaat om de verandering in het aankoopbeleid. Ze kopen niet meer op in 2021, dus ook geen impact op de rente meer.

In 2021 begint de afbouw (het taperen) en dus gaat de rente stijgen.

Uit de antwoorden komt duidelijk naar voren dat de meeste experts van mening zijn dat het opkoopprogramma voor obligaties tot nu toe wel degelijk effect heeft gehad op de hoogte van de rente. Maar de voorspellingen voor het verloop van de rente lopen uiteen.

Aandelenkeuzes november

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht? Op zijn zachtst gezegd niet denderend. "De experts hadden de draai naar waarde-aandelen niet zien aankomen", licht Van Zeijl toe.

De grootste misser was Unibail-Rodamco-Westfield, dat bij het lijstje floppers stond, maar werd getrakteerd op een koersstijging van maar liefst 70%. Dat er een streep ging door de voorgenomen aandelenemissie en het management is vervangen, leidde tot een juichstemming onder beleggers.

Ook de overige floppers deden het tegen de verwachtingen in goed. Gemiddeld steeg de flopportefeuille zelfs 34% in waarde.

Het kooplijstje bleek eveneens geen gelukkige keuze. Just Eat Takeaway liet zelfs een daling zien. Per saldo bleef het rendement van de het rijtje toppers steken op 8%. Dat is op zich natuurlijk niet slecht, maar dat percentage steekt wel wat magertjes af tegen de prestaties van de AEX en de het flopperlijstje. Het positieve rendement is bovendien vooral te danken aan één klapper: Aegon.

Toppers november

Rendement Floppers november Rendement Galapagos +1,7% Unibail-Rodamco-Westfield +70,5% Just Eat Takeaway -6,8% ABN Amro +22,8% Ahold Delhaize +1,7% ArcelorMittal +31,7% Aegon +35,5% Adyen +10,7%



Keuzes december

Tot slot de keuzes voor december. De experts wagen een nieuwe poging met Galapagos op nummer 1. Ook verwachten veel professionals dat ING de stijgende lijn voortzet.

Bij de floppers staat Adyen met kop en schouders bovenaan. Maar liefst 11 van de 57 experts denken dat dit aandeel de grootste klappen zal krijgen. Maar er zijn er ook twee die het aandeel juist hebben getipt.





Toppers december Saldo Floppers december Saldo Galapagos 6 Adyen -9 ING 5 Randstad -3 Ahold Delhaize 5 Wolters Kluwer -3 Prosus 3 Unibail-Rodamco-Westfield -2 ASML -2 Reed Elsevier -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.