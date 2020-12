Rabobank keert deze week de 'stockrente' uit

Het is zover. Rabobank keert deze week een 'stockrente' uit aan Rabobank Certificaathouders, in de vorm van Rabobank Certificaten. Omgerekend gaat het om €1,625 per Rabobank Certificaat (6,5% over de nominale waarde).

Daarmee wordt het voorstel dat door IEX in Actie werd gedaan op 3 april 2020 nu daadwerkelijk uitgevoerd.

Hoe werkt stockrente?

Rabobank geeft huidige houders van Rentecertificaten nieuwe certificaten, in plaats van de rente die gewoonlijk wordt uitgekeerd. Dit omdat de ECB banken had verzocht geen dividend uit te keren in verband met de coronacrisis, en Rabobank het standpunt innam dat dat ook geldt voor de rente over de Rabobank Certificaten.

De 6,5% die Rabobank met deze actie nu uitkeert in de vorm van certificaten komt overeen met de misgelopen rente door de stopzetting van de uitkeringen in 2020.

Hoe gaat het in zijn werk?

Beleggers die bij het slot van de handel op donderdag 3 december Rabobank Certificaten in bezit hebben komen in aanmerking voor de stockrente-uitkering.

Vrijdag 4 december vóór 09:00 kunt u de omwisselverhouding vinden op rabobank.nl/certificaten. Deze verhouding geeft aan hoeveel Rabobank Certificaten u in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. Zo kunt u berekenen hoeveel Rabobank Certificaten u ontvangt.

Om te weten hoeveel Rabobank Certificaten u heeft, deelt u de nominale waarde door €25. Om uit te rekenen hoeveel Rabobank Certificaten u krijgt uitgekeerd, deelt u vervolgens het aantal Rabobank Certificaten (op 3 december 2020 na beurssluiting) door de omwisselverhouding. Op de site van Rabobank vindt u onder Veelgestelde Vragen een rekenvoorbeeld.

Uitkering

Omdat de huidige prijs van een Rentecertificaat rond 133% van de hoofdsom is, zal de uitkering van de Rabobank neerkomen op ongeveer 5% van de portefeuillewaarde. Er worden geen gedeeltes van certificaten uitgekeerd; als er een bedrag overblijft dat minder is dan één certificaat, krijgt u dat contant gestort.

De nieuwe certificaten staan op 9 december op uw effectenrekening. Op 4 december zal de koers van een Rabobank Certificaat dalen, omdat de in de koers opgebouwde uitkeringen dan 'uit de koers' lopen. (Vergelijkbaar met aandelen die ex-dividend gaan).

En daarna?

Over volgende vergoedingen en het ECB-beleid voor 2021 doet Rabobank expliciet geen uitspraken. De verwachting in de markt is dat de ECB in de loop van 2021 de dividendrestricties (die Rabobank volgens ons ten onrechte van toepassing acht op de Rabobank Certificaten) zal versoepelen of zelfs loslaten.

Op 29 december staat formeel het volgende uitkeringsmoment gepland. De stockrente-uitkering vervangt die echter, dus op 29 december vindt geen uitkering plaats.

Niet alle problemen opgelost

Beleggers die vanaf de stopzetting in maart de stukken hebben aangehouden worden op deze manier min of meer gecompenseerd. Dat geldt niet voor beleggers die na de stopzetting al dan niet uit frustratie hun stukken hebben verkocht. De stockrente is alleen voor huidige certificaathouders.

IEX in Actie vindt dat Rabobank ook aan die gedupeerde certificaathouders moet denken en houdt het gesprek met Rabobank gaande. Bovendien zijn wij van mening dat de belangen en rechten van de certificaathouders met het oog op de toekomst beter moeten worden geregeld.

Meer over IEX in Actie