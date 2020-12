Fugro in vuur en vlam

Vraag over die 'Fugro right' die nu in mijn portefeuille overzicht staat. Er staat geen prijs bij dus ik dacht dan koop ik er wat voor 2,12 wat eerder in het nieuws was. Maar nu sta ik op dat aandeel 99,99% in de min. Help! :( What to do en wat betekent dit voor mijn inleg? Gaat die straks weer omhoog of i.d.? Waarschijnlijk een hele domme actie maar advies is gewaardeerd.