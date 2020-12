BeursVandaag: Even bijkomen

En toen was het stil. Er is nog geen nieuws op het Damrak na weer records op Wall Street. Ik zie ook (nog) nergens een koers in de bocht hangen, of er uit vliegen.

De futures staan lager, maar veel heeft het niet om het lijf. Wall Street wacht tot de vaccins worden uitgerold en op een stimuleringspakket, heet het. Minfin Steven Mnuchin en Fed-voorzitter Jerome Powell drongen daar gisteren weer op aan. De fantasie is dat Salesforce (-5,8% nabeurs) Slack koopt voor $27,7 miljard.

Wel is er een wereldprimeur, het VK zet binnen enkele dagen de spuit er al in. Als u binnenkort de Britse premier met een strak of bloempotkapsel ziet rondlopen, weet u dat er bijwerkingen zijn.

UK becomes the first country in the world to approve the Pfizer/BioNTech coronavirus vaccine for widespread usehttps://t.co/LsciEczTd6 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 2, 2020

Dan maar even een blik op de AEX (+1,1%) dit jaar. Ik kijk niet raar op als we deze maand nog die top 632,12 van begin 2020 weer zien, maar als het hard gaat krijg ik ook altijd hoogtevrees. Risico is nooit ver weg. Het laatste AEX topje is 615,11.

Dan houd ik het verder maar kort en schakel ik meteen over naar de koersen, want wat beweegt de boel, zeg. Normaal droogt de nieuwsstroom en animo in december op, maar daar is nog weinig van te merken. Vooruit, nu dan even.

Aandelen moeten even terug, maar technologie lijkt ietsie beter te liggen

De dollar daalt. Er stond stond bijna al 1,21 op het bord. Niet goed voor de AEX-winsten, maar wie heeft het daar anno 2020 nog over?

Olie wacht op Opec beslissingen?

Bitcoin moet even terug na de all time van gisteren en net geen $20.000

Goud en zilver dalen weer na een opleving gisteren

Dan nog de rentes die gisteren zomaar vijf basispunten stegen. Ik weet niet waarom. Het is wel de markt zo vermoeiend maakt om te volgen en tegelijkertijd is het ook weer zo verslavend. Ieder moment loopt er ergens wel een koers.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Acomo dat geld ophaalt:

07:33 Vopak rondt overname drie Amerikaanse terminals Dow af

07:25 Acomo haalt 96,1 miljoen op met aandelenuitgifte

07:13 Adempauze op Japanse beurs na opmars

01 dec Salesforce telt bijna 28 miljard neer voor chatdienst Slack

01 dec Wall Street begint december met nieuwe records

01 dec Facebook doopt cryptoproject libra om tot 'diem'

01 dec Le Maire: nationalisatie Air France niet de beste optie

01 dec Fed-preses Powell: snel extra overheidssteun VS nodig

01 dec DNB berispt Japanse bank om falend witwastoezicht

01 dec Beurzen New York koersen op recordniveau

01 dec Einde aan gratis rolkoffer aan boord bij easyJet

01 dec Acomo wil 96 miljoen ophalen met aandelenuitgifte

01 dec Europese beurzen beginnen decembermaand met forse winst

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €104 van €77 - Citigroup

De agenda met ADP:

11:00 EU werkloosheidspercentage okt 8,4%

14:15 VS ADP banenrapport nov +500K

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Weer records dus:

WATCH: The S&P 500 and Nasdaq ended at record highs with investors betting a COVID-19 vaccine will be available soon https://t.co/tAjwbanEcd pic.twitter.com/8VEohbt8uS — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2020

Overnamefantasie en meteen cijfers van het nieuwe Dow Jones fonds:

Salesforce's Marc Benioff on goal to double revenue — 'Slack changes everything' https://t.co/8GbYuLtFNJ — CNBC (@CNBC) December 1, 2020

Zo! Duidelijk en toch vaag?

Head of world’s largest asset manager says bitcoin can possibly ‘evolve into a global market’ asset https://t.co/Aofnh9clRU — MarketWatch (@MarketWatch) December 1, 2020

Kijk nou:

Toch maar eens gekeken of een dergelijke mooie performance van Shell (+32% afgelopen november) wel eens eerder is voorgekomen.

Bij lange na niet. pic.twitter.com/m8xQiF0b7L — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 1, 2020

Ik weet even niet zo snel hoe goed of slecht 2017 was:

The oil giant sees enormous value in its portfolio and expects to be able to double its earnings by 2027 from 2017 levels. https://t.co/1h3wHZLnxp — Barron's (@barronsonline) December 1, 2020

Duurder dan Apple?

Xiaomi is using its 143% share rally this year to raise $4 bln - a record Hong Kong follow-on. Shares are now pricier than Apple’s. But boss Lei Jun has his work cut out justifying that valuation, writes @JennHughes13 https://t.co/kC7l8TYvN7 pic.twitter.com/gTScaiZY0t — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) December 2, 2020

Mooi opgezegd:

Musk to Tesla employees: 'Our stock will immediately get crushed like a soufflé under a sledgehammer!' if we don't control costs https://t.co/wjZ2VpfIaD — CNBC (@CNBC) December 1, 2020

Wie zin heeft in adrenaline?

GM and Nikola's near split may look embarrassing, but a scaled-back partnership actually works well for both https://t.co/ejjlVZjbgJ — Business Insider (@businessinsider) December 1, 2020

Hier genoteerd:

Ackman's Pershing Square Holdings fund up 62.8% for the year https://t.co/lBvV2PIkLs pic.twitter.com/CzOzLYiZib — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2020

Niet te veel over nadenken?

This is an astonishing chart by Deutsche Bank. The surge in #debt-to-#GDP level between Q4 2019 and Q3 2020 is just unprecedented. pic.twitter.com/NkgLs5lhqL — jeroen blokland (@jsblokland) December 1, 2020

In feite is dit tegen de ECB in beleggen?

Good morning from #Germany, where savers have been suffering a loss of purchasing power since Apr2016. Real yields (10y Bunds-inflation) now NEGATIVE for 55mths, historic record, even as inflation has dropped to -0.3% in Nov, most since Jan2015. But nominal yields lower at -0.53% pic.twitter.com/bChcWqauCX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 2, 2020

Tja en er komt nog meer aan:

#ECB Balance Sheet hit fresh ATH as Lagarde keeps printing press rumbling without this having a major impact on inflation yet. Total assets jump by another €15.6bn to €6,883.4bn on QE, equal to 67% of Eurozone GDP vs Fed's 34% and BoJ's 132%. pic.twitter.com/7RZtTKh8hy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 1, 2020

Bij deze:

Biden says economic team, each shaped by hardship and perseverance, will focus on needs of families https://t.co/LnUrnODWbf — CNBC (@CNBC) December 2, 2020

Zou niet voor de eerste keer zijn...

What if the stock market is correct and things will get much better soon? — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) December 1, 2020

