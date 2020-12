TA: Oliesector op laag pitje

De olieprijs neemt de technische horde van $45 - $46. De oliesector staat nog op een laag pitje.

Het zal je maar gebeuren, je bent verantwoordelijk voor de pensioenen van dokters, verpleegkundigen en verzorgenden en je verliest bakken geld.

Verkeerde gok olietermijnmarkt

Dat overkwam het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), het op één na grootste pensioenfonds van Nederland. PFWZ heeft 4 miljard euro verloren met verkeerd gokken op de olietermijnmarkt.

Door speculaties op de beurs zijn pensioenpremies door het putje gespoeld. Als verpleegkundige is dit niet wat je na een dag ploeteren met coronapatiënten wil horen. Dit is medio november door het FD bekendgemaakt.

Het komt er nu waarschijnlijk op neer dat de zorgsector volgend jaar meer kwijt is aan pensioen, ook niet iets wat je graag hoort.

Technisch is de oliemarkt doorgaans lastig te beoordelen, ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden. Dacht ik recent nog dat Brent-olie never door de $ 45 per vat kon stijgen, we staan nu rond $ 47,50.

Aandelen in de oliesector staan nog op een laag pitje. De Europese energiesector (Oil & Gas) is technisch nog niet doorgebroken.

Vandaag neem ik de olieprijs onder de loep, alsmede de Europese energiesector.

Sector Oil & Gas

Aandelen in de Europese energiesector verbeteren iets, nu de correctieve beweging opwaarts wordt gebroken. De sector Oil & Gas laat afgezien hiervan doelloze bewegingen zien, met stevige sprongen op en neer. Deze markt heeft nog geen richting gekozen.

Voor een structurele verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 259,02 punten (de top van 12 juni) noodzakelijk. Na een uitbraak boven wordt 338,36, de top van begin 2020, het volgende opwaartse koersdoel.

De steun van 177,83 punten wordt gevormd door de bodem van 30 oktober.



Brent-olie

Het technische plaatje van de prijs van ruwe olie is verbeterd nu de recente toppen in de zone 45-46 zijn gebroken. Rond $45 lag ook de bodem van 2017, waar de olieprijs de afgelopen maanden steeds op is afketst.

Na deze doorbraak komt er opwaarts ruimte vrij richting de weerstand van $70,24 (gevormd op 10 januari). Steun ligt op $36,41 (de bodem van 6 november).