Slotcall: "Winstgroei niet de heilige graal"

De AEX (+0,9%) zet de stijgende lijn van de afgelopen weken door. Het sentiment is ijzersterk dankzij meevallende inkoopmanagersindices vanuit China en goede berichten op het vaccinfront.

De Chinese PMI voor de industriek kwam uit op 54,9 en dat is beter dan verwacht. Het cijfer ligt ruim boven de 50 dus is er sprake van expansie. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse industrie (54,4), al beweegt de beurs hier natuurlijk niet op.

Nederlandse industrie veel optimistischer na nieuws over vaccins. Nieuwe orders flink toegenomen. NEVI Inkoopmanagersindex veert op van 50,4 naar 54,4https://t.co/Ry8i5HYfna pic.twitter.com/SwRbWzHmrW — Albert Jan Swart (@AlbertJanSwart) December 1, 2020

De vaccinmakers Pfizer (+3,7%) en Moderna (+4,3%) gaan ook stevig omhoog. Vanmiddag werd bekend dat beide goedkeuring hebben aangevraagd bij het Europese geneesmiddelenbureau voor hun coronavaccin. Als alles volgens plan verloopt kan de vaccinatie al eind december worden gestart.

Het brede beeld is dat met name de cyclische aandelen de weg omhoog vinden. Een mooi voorbeeld is ArcelorMittal (+6,0%). De staalgigant profiteert van een koersdoelverhoging van AlphaValue en staat dit jaar zelfs 4,0% in het groen. Ter vergelijking: in maart stond er nog een min van 60% op het bord. Zo hard kan het tegenwoordig gaan.

U ziet wat er in maart gebeurde, maar inmiddels kleurt ook/zelfs cyclical #ArcelorMittal groen dit jaar #AEX pic.twitter.com/zVN6MHA7ta — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2020

Boeing in de herstelmodus

De lucht klaart op voor Boeing (+2,4%). Door de ontwikkeling van diverse coronavaccins zal de luchtvaartsector naar verwachting in de tweede helft van 2021 weer op gang komen. Toch rekent handelsorganisatie IATA pas in 2024 op een volledig herstel.

Ondanks dat de duurzaamheidsrevolutie is losgebarsten, gaan we ervan uit dat de luchtvaart op lange termijn zal blijven groeien. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Winstgroei niet de heilige graal

Op basis van de data uit het boek “What Works On Wall Street” blijkt winstgroei individueel een matige indicator te zijn om de koopwaardigheid van een aandeel mee te bepalen. In de periode 31-12-1963 t/m 31-12-2009 behaalden de 10% aandelen met de hoogste winstgroei over de afgelopen twaalf maanden (deciel 1)een jaarlijks rendement van 11,9%.

Het jaarlijks rendement per percentiel. Bron: What Works on Wall Street (2012)

Ter vergelijking: Amerikaanse aandelen blijven met een plus van 11,2% per jaar aardig in de buurt. Daar komt bij dat het risico van een belegging in een bedrijf met een hoge winstgroei bovengemiddeld is. In andere woorden: het hogere rendement wordt veroorzaakt door het extra genomen risico.

Toch is 'winstgroei' bij de bepaling van de koopwaardigheid van een aandeel een interessante indicator. In het onderstaande artikel leg ik uit waarom.

Rentes

De rentes spuiten omhoog vandaag. De Nederlandse tienjaarsrente loopt vijf basispunten op naar -0,44%. Het goede over de vaccins van Pfizer en Moderna in combinatie met de sterke PMI's vormt de aanleiding.