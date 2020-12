Beleggers in 2 jaar niet zo bullish als nu Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Overig

De Nederlandse particuliere belegger ziet het helemaal zitten en lijkt in te zetten op een kerstrally, zo blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête voor december. De respondenten zijn in bijna 2 jaar tijd niet zo bullish geweest als nu. Maar liefst 65,7% staat optimistisch of zeer optimistisch tegenover de aandelenmarkten op dit moment. Dit was vorige maand nog 37%. Nog maar 13% is pessimistisch of zeer pessimistisch (was 37,1%). Zeer zonnig vooruitzicht Voor de komende maand verwachten ruim 6 op de 10 deelnemers dat de AEX met 2% of meer gaat stijgen. Ook voor de langere termijn is het plaatje zeer zonnig. Voor de komende zes maanden voorziet ruim 62% van de deelnemers een stijging van de AEX met 3% of meer. Iets meer dan 16% denkt juist dat de AEX in die periode gaat dalen met 3% of meer. Bull Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, staat op het hoogste niveau in bijna 2 jaar. De barometer slaat uit naar 55,6, vanaf 50,7 vorige maand (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor december is als volgt (tussen haakjes de score voor november): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 16,4% (was 9,1%)

Optimistisch: 48,3% (was 30,3%)

Neutraal: 19,2% (was 22,5%)

Pessimistisch: 10,6% (was 26,8%)

Zeer pessimistisch: 5,5% (was 11,3%) Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 16,4% (was 7%)

Optimistisch: 49,3% (was 30%)

Neutraal: 21,3% (was 25,9%)

Pessimistisch: 8% (was 27,6%)

Zeer pessimistisch: 5% (was 9,5%) AEX komende maand Omhoog: 60,4% (was 42,3%)

Neutraal: 24% (was 22,3%)

Omlaag: 15,6% (was 35,4%) AEX komende zes maanden Omhoog: 62,1% (was 60,5%)

Neutraal: 21,6% (was 19,8%)

Omlaag: 16,3% (was 19,7%) Aandelenkeuzes december Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept. Het lijstje met toppers lijkt op die van vorige maand. Shell staat wederom met een overduidelijke meerderheid van de stemmen bovenaan, de overige drie hebben stuivertje gewisseld. Bij de floppers valt Just Eat-Takeaway op. Die komt nieuw binnen op de eerste plaats met 62 negatieve stemmen. ABN Amro vinden we op plek 2, Unibail-Rodamco verhuist ten opzichte van vorige maand van de eerste naar de derde plaats. Adyen sluit net als begin november de flop 4 af. Toppers december Stemmen Floppers december Stemmen Shell +112 Just Eat-Takeaway -62 Prosus +61 ABN Amro -53 Ahold Delhaize +27 Unibail-Rodamco -50 ASML +23 Adyen -25

Er deden deze maand 578 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.