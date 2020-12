'Het hoofd koel houden als het buiten onrustig is'

Tijdens de Gouden Stier-uitreiking van 2019 ging InsingerGilissen er vandoor met titel ‘Private Bank van het Jaar’. Toen werd vooral gescoord met het beleggings- en risicobeleid. Hoe staan de zaken er nu voor, in dit woelige coronajaar?

We vragen het Herman van Dijk (midden) en Paul Balk, respectievelijk directeur Sales en Acquisitie en directeur Private Banking bij InsingerGilissen.

Meteen in actie

Toen de coronacrisis in maart losbarstte, kwam de private bank meteen in actie, legt Balk uit. “Op de maandag nadat de lockdown werd ingevoerd, zijn we begonnen met onze klanten informeren. Wat zijn de consequenties van deze crash en hoe gaan wij er vanuit beleggingstactiek mee om? Binnen twee weken hadden we 95% van de klanten gesproken.”

“Dat werd enorm gewaardeerd. Ik vergelijk het maar even met de situatie op een perron en de trein valt uit of heeft ernstige vertraging. Als je niet weet waarom, is dat erg vervelend. Maar als iemand je uitlegt wat er aan de hand is, kan dat al veel onrust wegnemen.”

Impact op de portefeuille

Van Dijk vult aan: “Uiteindelijk zijn er maar heel weinig mensen uitgestapt; het gaat dan om enkele procenten. Dat komt omdat de impact van de coronacrisis op onze portefeuilles beperkt is gebleven.”

“Daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste waren we niet belegd in oliebedrijven en financials. Daarmee voorkom je al de grootste klappen. Ook hadden we een behoorlijke exposure naar tech-georiënteerde bedrijven. Verder hadden ook veel klanten al een aanzienlijke cashpositie. Dit in afwachting van Brexit, de handelsoorlog en de hoge markten. Dat heeft ook goed uitgepakt.”

Emoties uitschakelen

Van Dijk benadrukt dat het van groot belang is om in een crash de rust te bewaren en vooral niet de emoties de overhand te laten nemen.

“Als het buiten onrustig wordt, is het aan ons om het hoofd koel te houden en de klant goed door de storm te laveren. Het helpt om daarbij na te gaan: is de impact nu echt zo groot? Dat bleek in de meeste gevallen mee te vallen. Op die manier kun je klanten behoeden voor misstappen en de schade zoveel mogelijk beperken.”

In welke gevallen werd het wel even spannend? “Veel van onze klanten zijn ondernemer en die onderneming kan in deze crisis, afhankelijk van de branche, een behoorlijke bron van onzekerheid zijn. Die klant zit natuurlijk met emoties. Aan ons de taak om rationeel naar een oplossing te zoeken. Hoe kan een klant de komende jaren zijn normale leven voortzetten? Dat kan zijn door een deel van de portefeuille te liquideren.”

Online

Volgens Van Dijk is persoonlijk contact daarbij het kernwoord. “Des te opvallender dat zich sinds de crisis ook veel nieuwe klanten zich hebben gemeld, die we alleen nog maar digitaal gesproken hebben. Precorona waren we wel digitaal bezig; het videobellen met klanten deden we wel, maar alleen als diegene in het buitenland zat. Dat is echt anders geworden, videobellen is veel gangbaarder nu.”

“Het zit ‘m daarin dat je alle mogelijkheden openhoudt”, vult Balk aan. “Bepaalde concurrenten leggen zich toe op alleen digitaal. Wij blijven het combineren, dat werkt voor ons het beste. De ‘ouderwetse’ keukentafelgesprekken kunnen heel goed samen gaan met online.”

Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Van Dijk: “Wij hebben een adviesrelatie met onze klanten, en het kost veel tijd om echt goed advies te geven. Een bepaald vermogen moet je dan wel hebben, anders kan het inderdaad niet uit.” Particulieren en instellingen kunnen terecht met een vrij belegbaar vermogen van tenminste 1 miljoen euro.

Voorsorteren op de toekomst

Een ander thema dat in stroomversnelling is geraakt is duurzaamheid. “Die weg zijn we een aantal jaar geleden in geslagen en het is nu de standaard geworden. Enige tijd geleden moest je uitleggen dat je een duurzame onderneming of een duurzaam beleggingsbeleid voerde, nu wordt het verwacht. Zeker door jonge cliënten.”

“Maar duurzaamheid is een containerbegrip. Om het concreter te maken: recent was ik bij een klant op bezoek, een ondernemer, die het dak van zijn bedrijfshal vol had liggen met zonnepanelen. Hij wilde onafhankelijk zijn in zijn energievoorziening. Dat voorsorteren op de toekomst willen we ook zien bij beursgenoteerde bedrijven. Doe je dat als bedrijf niet, loop je het gevaar ingehaald te worden door de concurrent.”

Impactbeleggen

“We komen nu in de volgende fase, waarin het klanten naast duurzaam beleggen ook gaat om de impact die je maakt als belegger. Welke footprint laat ik achter? Vooral bij de grote familievermogens zien we dat terug, maar ook bij stichtingen en verenigingen. Het verantwoordelijkheidsgevoel en bewustzijn hierover groeit, en heeft dankzij de coronacrisis extra urgentie gekregen.”

InsingerGilissen is ook dit jaar aangewezen als een van de Beste Keuzes in de categorie Private Banks.