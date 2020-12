Royal Dutch Milieudefensie

1. Milieudefensie is een BUITENLANDSE organisatie, net als Greenpies.

2. er zouden 16000 mede aanklagers zijn. Deze met naam bekende personen moeten dus per direkt hun leven aanpassen; geen auto meer rijden, geen gas meer verbruiken, geen chinese zaken meer kopen, stoppen met koffie drinken (Brazilië).

Hen direkt naar Siberië of Bolivia sturen om de branden van de permafrost te blussen en de Panatal te redden (blussen).

3. Milieudefensie moet direkt gaan demonstreren in Turkijë, China, Saudi Arabiëen nog een paar andere milieu vriendelijke landen.

4. Kenya niet want die zijn 100 energie neutraal. 80% vd bevolking stooks hout en 60% heeft geen aansluiting op een stroom net. Is dit de toekomst die Milieudefensie voor ons in petto heeft?

5. De CO2 die nu in de atmosfeer zit doet er 10-tallen jaren over om af te nemen.

6. Een TESLA is een van de grootsted vervuilers. Bijna niet recycelbaar en verbruik enorm veel stroom. Vooral het aangekondigde model met 1000!!!! Pk. Maar dit is de knuffelauto van links. De maker is een drugsgebruiker!