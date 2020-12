Royal Dutch Milieudefensie

Ieder ander land is trots op zijn kampioenen, toch? Wij geven subsidie aan verenigingen en clubs die hen bestrijden. Ik heb de aandelen, dus ik ben ook niet objectief, maar dit is zo eenzijdig. Volgens mij was er bijvoorbeeld al die jaren ook nog zoiets als vraag naar al die zogenaamd verschrikkelijke Shell-producten.

Maar goed, denk hier het uwe van. De koers doet nu +2,7%, zegt u? Ja, dat klopt :-) De dagelijkse ruis dus, het wachten is op de nieuwe strategie. Komt die bij de jaarcijfers over iets van twee maanden, of wordt er deze maand al gelekt of gehint? We moeten afwachten.