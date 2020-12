BeursVandaag: Verbluffend

Eerste handelsdag van de laatste maand van dit unieke (beurs)jaar. Eerst een kort scorebord:

AEX november: +13,5%

Beste fonds: Unibail: +70,5%

Slechtste fonds: JET -6,8%

Dit jaar:

AEX YTD: 0,2%

AEX herbelegd: +2,6%

AMX: -0,8%

AScX +5,0%

S&P 500: +12,3%

Nasdaq 100: +40,7%

Kijk eens aan, CNBC zegt het eindelijk een keer goed. De futures staan nu hoger, omdat ze hoger staan. Meer valt er strikt genomen nooit over koersbewegingen te zeggen, want niemand weet de beweegredenen achter iedere order zijn. Laat staan dat gebruikelijke geklets over al dan niet zorgen of opluchting.

European markets head for positive open, following global trend https://t.co/NQ66R5XvoA — CNBC (@CNBC) December 1, 2020

Er is inderdaad amper nieuws en bij ons zelfs helemaal niks. Op de eerste doen we het altijd met de inkoopmanagersindices industrie over de afgelopen maand. Dit is er al door en dat is overwegend beter dan de vorige keer. Wij zijn om 09:00 uur en let, zoals altijd, vooral op Duitsland en de VS.



Marktbreed staat de boel er goed bij, na een dagje Wall Street met een soort van reversed sectorrotatie. Technologie had namelijk dit keer de overhand. Alles spreekt voor zich, let vooral op de dollar. Die ging gisteren tot 1,20, om daarna in één streep weer naar 1,19 te zakken en nu de gulden middenweg te bewandelen.

Bitcoin moet even terug na een nieuwe all time high, maar $20.000 heeft er nog niet gestaan, geloof ik.



De rentes... Ach, wie let er nog op? Ongezond dit, omdat zeker particulieren worden gedwongen vooral in aandelen en andere risicodragende assets te zitten en zinloze cash aan te houden. En ieder risico bijt een keer. Ooit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Galapagosnieuws. Zoom, na Tesla dit jaar het beste Amerikaanse Nasdaq 100-fonds, deed nabeurs New York -5,0% op Q3-cijfers.

07:06 Nikkei klimt na sterk industriecijfer China

30 nov Fed-baas Powell: nog veel onzekerheden ondanks coronavaccins

30 nov Zoom Video blijft profiteren van thuiswerken

30 nov Galapagos meldt positieve testresultaten met middel

30 nov Wall Street sluit goede beursmaand november lager af

30 nov Maaltijdbezorger DoorDash wil bijna 3 miljard met beursgang

30 nov Verliezen op Wall Street aan einde sterke beursmaand

30 nov Samenwerkingsverband Shell en AMG tekent overeenkomst met Aramco

30 nov Beurs Amsterdam sluit in het rood

Geef ik u deze ook nog mee:

01 Dec - 07:31:40 [RTRS] - BRIEF-NSI EPRA Vacancy Rate At Year-End 2020 Below 7.5%

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €13 van €13,50 - Barclays

ABN Amro: naar €10 van €10,50 - RBC

ArcelorMittal: naar $23 van $21 - Keybanc

ASML: naar €425 van €375 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:



De agenda kent eigenlijk alleen maar inkoopmanagersindices. Verder is er vandaag de rechtzaak van Milieudefensie versus Royal Dutch Shell over klimaat en Nigeria.

02:45 China Caixin manufacturing PMI nov 53,5

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen okt -0,8% MoM

09:45 Italië manufacturing PMI nov 53,5

09:50 Frankrijk manufacturing PMI nov 51,0

09:55 Duitsland manufacturing PMI nov 58,0

10:00 EU manufacturing PMI nov 54,4

10:30 VK manufacturing PMI nov 55,2

11:00 EU inflatie CPI nov -0,3% YoY

16:00 VS bouwuitgaven okt +0,8% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index nov 58,0

22:00 HP Enterprise Q3-cijfers

En dan nog even dit

Perfect samengevat:

Bitcoin surged to a record against the dollar as its 2020 rally powered on, fueled by a demand for riskier assets amid unprecedented fiscal and monetary stimulus. Read more https://t.co/WkRzHgraLc pic.twitter.com/Bq3OwjF1LU — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2020

Zoom nog even:

Zoom has done big things this year, but this past quarter might not have been big enough for investors. Shares of the work-from-home stock are down 5% after hours. Are $ZM's best days behind it? pic.twitter.com/u1mdhI9L6A — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) November 30, 2020

Wachten op de cijfers van de laatste shopping week:

Cyber Monday is set to be the biggest online shopping day in U.S. history https://t.co/wINCX2nH1D pic.twitter.com/jDz5fWg3QC — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2020

ABN Amro en ING bijvoorbeeld zijn duurder dan begin dit jaar:

De koersontwikkeling van Europese banken en de winst ontwikkeling

(licht blauwe lijn) pic.twitter.com/NWvXdEJ6em — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 30, 2020

Oh jee?

U.S. judge rejects $648 million Bayer PCB contamination settlement https://t.co/B0HK01CTpi pic.twitter.com/dbjYxx9fA1 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2020

Goh...

Oil falls as OPEC+ talks delays raise supply concerns https://t.co/JFqE4XUDSN pic.twitter.com/2JaGoa4LoX — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2020

Dat zat erin?

Exxon tries to put the worst behind it with $20 billion writedown https://t.co/7SFIpwV0NJ pic.twitter.com/BnAFLibvuS — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2020

Misschien dit ook wel:

China plans to impose “special and innovative regulatory measures” on financial technology behemoths such as Jack Ma’s Ant Group https://t.co/A8WhWXdxof — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2020

Klinkt niet zo duurzaam:

Japan plans to cut aviation fuel tax by 80% at most: Kyodo https://t.co/iGxFx0QYzC pic.twitter.com/QkZuee8uqM — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2020

Tja:

American investors could pay the price as the U.S. moves to blacklist more Chinese firms https://t.co/ygEpodOrvQ — CNBC (@CNBC) December 1, 2020

Zeg het maar:

Is there something like a #gold - #bitcoin rotation?@RaoulGMI? As a reminder gold as an asset class is 25 times(!) bigger than bitcoin. pic.twitter.com/Cgv3RNBtZW — jeroen blokland (@jsblokland) November 30, 2020

Ze doen beide geen yield:

The hottest debate on Wall Street is buying Bitcoin over gold https://t.co/h1kCLgjyKh — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2020

Tot slot, u verwacht het niet:

Fed chief Jerome Powell is cautioning lawmakers that the U.S. economy remains in a damaged and uncertain state https://t.co/D017ReYp9M — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2020

Veel plezier en succes.