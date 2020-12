TA: Beurs eerst wat terug

Technisch stuit de euro, versus de dollar, op de top van begin september rond $1,20. De euro kan een stapje terug doen. In het kielzog kan ook de Nederlandse aandelenbeurs de opmars even onderbreken.

Vandaag bekijk ik de AEX en de euro/dollar, maar eerst de Slimste Belegger-competitie. De editie 2020 is nu voorbij. Ik ga het nog missen, want als liefhebber is er niets leukers dan 24 uur per dag bovenop de markten zitten en af en toe snel in- en uitstappen. Ik heb de eerste dagen na de competitie altijd een beetje last van ontwenningsverschijnselen.

Aan het eind van de wedstrijdperiode, afgelopen vrijdag, had ik een eindsaldo van €138.017 op mijn fictieve bankrekening staan, dus een winst van ruim 38%.

Ik kan trouwens ook Jean-Paul van Oudheusden en Nico Bakker feliciteren met een positief resultaat van resp. 5,28% en 4,38%. Daarmee behoren zij tot het selecte groepje winnaars, want slechts een kwart van alle deelnemers heeft de voeten in deze competitie droog weten te houden.

Helaas zijn Jim Tehupuring en Guy Boscart de competitie in het rood geëindigd. Jim hield de schade beperkt tot -0,33%, maar Guy heeft echt een flinke scheur in zijn broek opgelopen met -52,69%. www.slimstebelegger.nl

AEX is toe aan een correctie

Technisch is de AEX overbought geraakt. Dit geeft aan dat de AEX toe is aan een tussentijdse terugval. Dat zijn we terug op de tweede grafiek hieronder. Omdat de beurs (bij c) een hogere bodem wist te vormen, zal de correctie beperkt zijn. Ook de top van juli rond 587,03 biedt een sterk vangnet.

AEX overbought

De RSI wordt weergegeven op de onderste doorlopende lijn op de grafiek hieronder. De RSI geeft op korte termijn een overbought conditie (over-gekocht) aan. De Relative Strength Index is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden, zoals thans bij de AEX.

Het gaat bij de RSI ook om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt eveneens bij de AEX op, omdat de index nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI dat niet doet. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.

Omdat er een sterke steun ligt rond 587,03 en bij de hogere bodem rond 594, zal de correctie beperkt blijven.

EUR/USD test weerstand

De EUR/USD is op de weerstand $1,20 (gevormd op 1 september) gestuit en lijkt wat gas terug te nemen. De neutrale fase wordt pas opwaarts afgerond zodra de EUR/USD boven deze weerstand weet te breken. Eerst mag een terugval verwacht worden.

De EUR/USD koers lijkt wel hogere koersbodems te vormen. Dit geeft aan dat een terugval beperkt zal blijven.