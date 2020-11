Slotcall: Fikse daling op het slot

De AEX (-0,9%) koerste het overgrote deel van de dag in het groen, maar sluit uiteindelijk op het laagste punt van de dag. Dat terwijl er goed nieuws langskwam over het coronavaccin van Moderna.

Ook uit een wat grotere studie blijkt dat het middel een effectieve werking heeft van 94% en relatief weinig bijwerkingen kent. Toch reageert de beurs niet positief. Waarschijnlijk zit het goede nieuws al in de koersen verwerkt.

Daar komt bij dat het deze maand wel erg hard is gegaan. Hierdoor moeten grote institutionele partijen nu aandelen verkopen ten faveure van obligaties. Simpelweg om de weging van de portefeuille intact te houden. Wellicht zorgt dit voor enige druk op de koersen.

Het zou mij dus verbazen dat we nog een eindejaarsrally krijgen. Maar goed, dit jaar is alles mogelijk op de beurs. Wie eind maart voorspelde dat de AEX in december boven de 600 punten uit zou uitkomen is zowel gek als miljonair.

ABN Amro

De markt reageert negatief op de strategie-update van ABN Amro (-8,9%). De bank is van plan 15% van zijn personeelsbestand te ontslaan en het hoofdkantoor op de Zuidas gaat in de verkoop. Een symbolisch besluit dat treffend de nieuwe situatie van de bank weergeeft.

ABN Amro had altijd de ambitie om een absolute wereldspeler te worden, maar dat is uitgelopen op een fiasco. Nu ligt de focus vooral op de Nederlandse markt. Verder wacht er nog een boete van de Nederlandse staat in verband met het schenden van de complianceregels. Ook 2021 zal een jaar van horten en stoten worden voor de geplaagde bank.

Accsys

De houtveredelaar (+2,0%) leverde meevallende halfjaarcijfers af. De omzet zakte in de eerste helft van het gebroken boekjaar weliswaar met 4%, maar de winstgevendheid (ebitda) trok flink aan. Verder is het positief dat de schuldgraad in een rap tempo afneemt, waardoor het risico van deze belegging flink is gezakt.

Een punt van zorg zijn de scheuren in de Snekerbrug. De verwachting was dat het accoyahout tachtig jaar mee zou gaan, maar dit lijkt voor de brug dus niet het geval te zijn. Het is te hopen dat het om een constructiefout gaat, want anders kan dit een negatieve impact hebben op de vraag naar accoyahout.

Rentes

De rentes lopen in een brede lijn licht op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier klimt een basispuntje naar -0,49%.