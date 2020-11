EU rentes, u gelooft uw ogen niet

De Portugese 10 jaars rente nadert de nul...

Wacht even, dit zinnetje doe ik even opnieuw, voor wie nog een tikje duf is. Een blogje hieronder meld ik het ook al en ik borduur er even op voort. Ga er even goed voor zitten.

De Portugese 10 jaars rente nadert de nul...

Ja, het is echt zo. Hier een blik op de belangrijkste EU-rentes. Zeg maar niets meer, zou André Hazes zingen. De euro kent geen yield meer. Kunt u zich een Griekse rente onder nul voorstellen? Niet dat het bijna zo ver is, maar gevalletjes always excpect the unexpected kwamen hier vaker voor.

Arme spaarders, pensionado's en mensen die niet weten en durven hoe ze rendement met hun geld moeten maken.