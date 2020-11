'Duidelijk dat het nu menens is'

In 2019 sleepte DoubleDividend de titel ‘Vermogensbeheerder van het Jaar’ in de wacht tijdens de Gouden Stier-uitreiking. Ook dit jaar is de partij weer aangewezen als Beste Keuze. Wat is er in dit coronajaar allemaal veranderd en hoe gaat de vermogensbeheerder daarmee om?

We spreken met Remco Vinck, partner bij DoubleDividend en beheerder van het DD Equity Fund.

Puur duurzaam

“Onze missie is in ieder geval niet veranderd”, begint hij. “We staan nog steeds voor vermogensbeheer waarbij financieel en maatschappelijk rendement even belangrijk zijn. Wij richten ons op puur duurzame beleggingen.”

Maar duurzaam is een buzzwoord. “Dat klopt, het begrip verwatert behoorlijk. Bijna iedere partij noemt zich tegenwoordig duurzaam, en in sommige gevallen heeft het weinig betekenis. Veel mensen prikken daar ook wel doorheen, en zijn een beetje klaar met de mooie woorden over ingewikkelde producten die gewoon indexproducten blijken te zijn.”

‘De rendementen bewijzen dat het werkt’

Vorig jaar won DoubleDividend met name vanwege de sterke rendementen die werden geboekt. Vinck: “Het laat zien dat een volledig duurzame beleggingsfilosofie werkt. De perceptie dat duurzaam ten koste zou gaan van rendement, is echt achterhaald.”

“We merkten in onze beginjaren dat er nog veel terughoudendheid en koudwatervrees was, vooral bij de institutionele partijen. Het bestuur van zo’n stichting of vereniging was toch vaak huiverig om met een kleine partij in zee te gaan. Liever kozen ze voor een gevestigde partij. Maar nu zijn de rendementen daar en hebben we laten zien dat het werkt. De aarzeling wordt losgelaten.”

‘Manier van denken over duurzaamheid verandert’

“In dit coronajaar zien we het letterlijk gebeuren: de manier van denken over duurzaam verandert, ook bij beleggers. Bedrijven uit de fossiele energiesector hebben een flinke koersdreun gekregen, en leveranciers van duurzame energie hebben het fantastisch gedaan. Dus ook op de beurzen weet men de ontwikkeling nu te waarderen. Het lijkt wel of duidelijk wordt dat het nu menens is met het klimaat.”

Vinck wil benadrukken dat duurzaamheid geen beleggingsstrategie op zich is. “Het is meer een vorm van kwaliteitsanalyse en risicomanagement. Duurzame bedrijven zijn doorgaans namelijk meer gericht op de lange termijn en vaak ook innovatiever. Dit maakt ze interessant voor beleggers.”

Beleggingskeuzes

Wat is er wat betreft de beleggingskeuzes dit jaar veranderd bij DoubleDividend? “Dat bedrijven in e-commerce, cloud-computing en bijvoorbeeld online betalen het goed doen, is niet nieuw. Wel hebben we door de coronacrisis een flinke versnelling van de groei gezien bij deze bedrijven. Daar hebben we al vroeg onze portefeuilles op aangepast, dus we hebben nog meer op deze sectoren ingezet. Dat heeft ons een mooi resultaat opgeleverd.”

“Wij waren van mening dat de markt helemaal aan het begin van de coronacrisis de risico’s nog onvoldoende inprees. Wij bouwden toen ons risico af en de kaspositie op. En op de weg naar beneden investeerden we extra in die sectoren waarvan we verwachten dat ze beter uit de crisis zullen komen.”

“Concreet hebben we bijvoorbeeld een aantal spelers op het gebied van online betalen gekocht, zoals PayPal. Ook hebben we onze posities in Tencent en Alibaba uitgebreid, en Meituan Dianping gekocht, zeg maar het Chinese Thuisbezorgd.nl.”

Vinck wijst nog op een andere ontwikkeling, namelijk de slag die het MKB nu maakt in digitalisering. “In het MKB waren bedrijven in veel sectoren nog achtergebleven op dat gebied, maar dat verandert als gevolg van deze crisis nu in rap tempo. Wij hebben bijvoorbeeld ingezet op Square, dat online betalingen regelt voor het MKB, en softwarebedrijf Intuit. Zij bieden digitale diensten voor kleinere bedrijven en zelfstandigen.”

Bedrijven als ecosystemen

“Je ziet bij ‘de grote jongens’ in de techsector dat de diensten steeds meer verweven raken. Denk maar aan Alibaba, dat niet alleen het Amazon, maar ook het Netflix, Spotify en PayPal van China is. Klanten kunnen er niet alleen shoppen, maar ook gamen, films kijken, muziek luisteren en betalingen doen. Die activiteiten versterken elkaar. Een bedrijf biedt als het ware een heel ‘ecosysteem’. “

“Ook bedrijven als Apple, Facebook en Google zitten steeds meer op die koers. De techgiganten gaan steeds meer in elkaars vaarwater zitten. Facebook wil meer doen op het gebied van e-commerce, en Microsoft wilde TikTok kopen. De concurrentie tussen de reuzen zal sterker worden, en dan is het survival of the fittest: wie heeft het sterkste - of best aangepaste - ecosysteem? Wat in ieder geval duidelijk is, is dat China op dit gebied voorop loopt.”

Transparantie

Worden de techreuzen straks dan niet veel te machtig? Nog machtiger dan ze nu zijn? “De verwachting is dat overheden daar, terecht, een stokje voor zullen steken. Er is in veel landen al meer regulering voor de markt in de maak.”

“Bijna niemand kan nog zonder Google, waardoor Google te machtig wordt, wordt gezegd. Dat argument is valide. Maar bekijk het eens van de andere kant: Google zorgt ook voor concurrentie in bijna alle markten die je kunt bedenken. Want wat doe je als een nieuwe fiets, of nieuw koffiezetapparaat nodig hebt? Je gaat altijd eerst Googlen, waardoor je een compleet overzicht krijgt van alle aanbieders en prijzen. Google zorgt dus ook voor meer transparantie en kennisdeling.”

Meer tech, meer China, meer klimaat

Tot slot een korte blik op de toekomst. Klimaat zal een groot - zo niet het grootste - thema zijn op de financiële markten, verwacht Vinck.

“Hoewel er vooruitgang is geboekt, blijft het klimaat ook een heel kwetsbaar thema. Obama was een groot voorstander van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar dat werd door Trump snel weer teruggedraaid. Het kan verkeren. Gelukkig zien we dat steeds meer overheden en bedrijven concrete plannen maken om het klimaat te beschermen. Investeringen in duurzame bedrijven bieden daarom nog steeds goede rendementsperspectieven voor de lange termijn."

“In deze crisis waren sommige dingen gemakkelijk te voorspellen: meer e-commerce, digitaal betalen en cloudbedrijven. Maar er zijn ook enkele verrassingen. Vastgoed heeft het erg slecht gedaan, veel slechter dan verwacht. En wie had kunnen bedenken dat oliebedrijven zo hard onderuit zouden gaan? En wat te denken van banken, die toch weer aardige buffers hadden opgebouwd na de vorige crisis.”

Wat we in ieder geval gaan zien? “Meer tech, meer China, meer klimaat”, zo besluit Vinck.