BeursVandaag: 14,6%, 17,7% & 22,6%

Niet te geloven, nog één handelsdag deze maand te gaan en de AEX staat op +14,6%!

De AMX maakt het nog bonter, daar staat zelfs +17,8%. De uitsmijter is de AScX met +22,6%. En wat zegt de statistiek hierover? Het kan alles kanten uit. Zoals wel vaker.

Nu we de beste beursmaand sinds tijden beleven. (+10.

7% MSCI world index in euro's), goed om te kijken wat er in de maand daarop gebeurt.

Ik heb het even voor u uitgerekend.



Een 10%+ maand is 7 keer eerder gebeurd. pic.twitter.com/342V2LcnJW — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 29, 2020

Gauw door, want er is nieuws. ABN Amro streeft in 2014 8% ROE, 15% minder personeel en een pay-out ratio van 50% na. Oh ja, het prestigieuze hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas gaat in de verkoop. Her en der wordt daar wel even van geslikt, denk ik.

SBM Offshore heeft de Zwitserse justitie achter zich aan in die oude omkoopaffaires, die dus toch weer de kop opsteken?

Dat is nog niet alles :

Aegon verkoopt voor €830 miljoen haar Oost-Europese activiteiten aan ...Nee, niet NN, maar aan Vienna Insurance Group

De koers staat ver boven het bod, de overname Altice lijkt een juridisch gevecht te worden

Sanofi vraagt goedkeuring overname Kiadis

Klein maar fijn nieuws? Uitzender DPA keert weer dividend uit

Accsys heeft cijfers en doet dat lekker kort.

30 Nov - 08:00:10 [RTRS] - ACCSYS TECHNOLOGIES PLC ACCS.L HALF YEAR REVENUE 42.9 MLN EUR

30 Nov - 08:00:10 [RTRS] - ACCSYS TECHNOLOGIES PLC ACCS.L HALF YEAR UNDERLYING EBITDA ROSE 72 PCT TO 4.3 MLN EUR

Marktbreed openen de futures behoorlijk lager, maar ik krijg er even geen vinger achter. De Chinese inkoopmanagersindices vallen ruim mee - diensten zelfs op hoogte niveau in acht jaar - en ook de networks zijn een beetje vaag over hoe en wat. Niks bijzonders ook wellicht in een maand waarin het hard gaat.

De dollar trekt net aan, maar neigt richting 1,20, olie bakt er niks van (Opec weer eens), goud en zilver ook niet, maar bitcoin herstelt. Deze week doen we het met inkoopmanagersindices en Payroll Report. En vertel, hoe euforisch bent u eigenlijk? Daar gaat mijn vooruitblik van gisteren over.

Typisch, ik zie nog geen berichten hoe (on)succesvol Black Friday dit jaar was.

Weet u wat? Wij dalen maar weer eens, delen de rentes mee.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:57 DPA keert dividend uit mede door wegebbende onzekerheden

07:46 WDP breidt distributiecentrum in North Sea Port uit

07:39 Overname Altice lijkt uit te lopen op juridisch gevecht

07:23 ABN AMRO gaat tot 15 procent van banen schrappen

07:20 Sanofi vraagt goedkeuring voor overname Kiadis Pharma aan AFM

07:13 Nikkei sluit sterke beursmaand lager af

29 nov Blik beleggers gericht op brexit, corona en OPEC

29 nov Zwitsers lijken verbod op investering in oorlogstuig af te wijzen

29 nov Aegon verkoopt activiteiten in Centraal- en Oost-Europa

27 nov Last-minute overleg OPEC-leden over olieproductiebeperkingen

27 nov 'NN in markt voor Centraal-en Oost-Europese activiteiten Aegon'

27 nov Nederlander Boekhout vertrekt als bestuurder Commerzbank

27 nov VEB schikt met Fugro in zaak rond koersval

27 nov Wall Street sluit Black Friday licht positief

27 nov Beurzen Europa sluiten op winst, Londen blijft achter

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €51 van €47 - Citigroup

Aperam: naar €37 van €30 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts met terglopende bij Unibail en Marsahll Wace verhoogt juist in ABN Amro.

De agenda met ABN Amro en Fugro! De Chinese NBS inkoopmanagersindices over deze maand zijn door op 51,1 en 56,4. Verhip, Zoom!

00:00 ABN Amro Beleggersdag

02:00 China manufacturing PMI nov 51,5

08:00 Accsys Q3-cijfers

11:00 Italië inflatie CPI nov +0,1% MoM

14:00 Duitsland inflatie CPI nov +0,1% MoM

14:00 Fugro BAVA Claimemissie

22:00 Zoom Video Q3-cijfers

En dan nog even dit

De buren melden:

Overname Altice lijkt uit te lopen op juridisch gevecht - https://t.co/v4CyZX2e1Y pic.twitter.com/OSfGw6VlE2 — BeleggerNL (@BeleggerNL) November 30, 2020

Zo!

S&P Global in advanced talks to buy IHS Markit for about $44 billion: WSJ https://t.co/TM1oYA0wjB pic.twitter.com/bPwksiKceT — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2020

Straks maar weer eens bij de koers kijken:

China grants Tesla green light to start selling Shanghai-made Model Y SUV https://t.co/HLUTQup7gc pic.twitter.com/wAJhlqEOUg — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2020

Nog meer:

Consumer Reports is no longer recommending Tesla's Model S and is panning the reliability of the new Model Y. https://t.co/EQ3dGZhFqt — CNBC (@CNBC) November 30, 2020

Goh:

OPEC+ yet to find compromise on oil policy for 2021, say sources https://t.co/dwIwDoxKGI pic.twitter.com/z9zu8kFyNz — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2020

Duidelijk:

Britain bans new Huawei 5G kit installation from September 2021 https://t.co/nDwWmXw5Td pic.twitter.com/PoWtlyHbbM — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2020

Ja, het is nog even:

Ja maar hoe?

Investors should increase their current allocation to China stocks, strategist says https://t.co/bIlDgntyK8 — CNBC (@CNBC) November 30, 2020

En lang niet alles is investment grade, geloof ik:

U.S. to add China’s SMIC, CNOOC to a list of firms owned or controlled by China’s military, Reuters reports https://t.co/QOfuWmQjev pic.twitter.com/xeAkRYShmw — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2020

Durft u?

JPMorgan's Pil says investors may be underestimating how quickly top malls and office space will bounce back https://t.co/UPhB9Uvl9d via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) November 27, 2020

Leuke poll ook nog:

Does #bitcoin have intrinsic value? — jeroen blokland (@jsblokland) November 29, 2020

Weet u wat ook hard gaat...?

Gun sales in 2020 have surged, and the market for gun parts and ammunition has gone up with it. Federal background checks have passed an all-time high of 32 million for the year in October, with more than a month and a half to go in 2020. https://t.co/j9KlU7BPvC — CNBC (@CNBC) November 30, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.