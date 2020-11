TA: Eindejaarsrally in de steigers

De futures liggen aardig in het rood. De verhouding tussen Australie en China loopt uit de hand. Niemand heeft schone handen, de ene meer dan de andere, maar dat is van welk standpunt u het bekijkt. Amerikaanse en Europese futures liggen ook aardig in het rood. Wat de daling verder veroorzaakt, ik heb geen flauw idee, behalve het feit dat Azie wel erg hoog op de grafiek lag en het dus wachten was op rode koersen. Stieren blijven rennen. Vandaag gaan ze zich in het rood rennen. Het duurde ff, maar die oude en grijze man heeft het al vaak gezegd: Run you fools!