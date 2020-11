De Slimste Belegger: laatste dag

In een maand keihard turbobeleggen zijn er waanzinnige rendementen behaald. Vandaag is de laatste dag van de wedstrijd!

Het meeste rendement is behaald in het begin. In de eerste en tweede week is de beurs flink opgeveerd geholpen door de verkiezingen en vaccinnieuws. Wie meteen alert was aan het begin van de competitie en long zat in de onduidelijke markt zonder vrees voor instortende beurzen bij een Democratische overwinning heeft er flink van geprofiteerd!

Een week later kwam het eerste lichtpuntje aan de horizon van de coronacrisis en leefden achterblijvers als Royal Dutch Shell, ING en Unibail op. Na twee weken was de top al niet meer in te halen.

Is het nog spannend?

Op het moment van schrijven staat speler ??JOOP?? bovenaan, met tot nu toe als enige meer dan drie ton (!) rendement. Wij nemen daar sowieso onze hoed voor af. Op ruim 47.000 virtuele euro's afstand staat bor; nog weer 33.000 euro daaronder neyah. Voor de tweede plaats is een prijs van €1000 (echte euro's) beschikbaar!

De VS is maar half open vandaag - de eerste helft - in verband met het Thanksgivingweekend. Meestal gebeurt er op de beurzen wereldwijd dan ook niet zo veel. De kans dat er nog grote bewegingen plaatsvinden aan de bovenkant van het klassement is dan ook niet zo heel groot. Maar we zeggen nooit nooit, natuurlijk - it ain't over till the fat lady sings.

De coaches

Natuurlijk kan er nog van alles gebeuren, maar laten we zeggen dat het bij de coaches niet meer zo spannend is wie er gaat winnen. Lees het afrondende blog Laatste dag, nieuwe kansen van Royce Tostrams!

Over de Slimste Belegger 2020

